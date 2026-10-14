कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों पर दिल्ली के जंतर-मंतर के उस क्षेत्र में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने का आरोप है जिसे प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, सौरव दास और रांका को दिल्ली की स्पेशल एग्जिक्युटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने 5 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा है। सीजेपी के इन दोनों नेताओं पर बेल बॉन्ड के उल्लंघन का आरोप है। दोनों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वहीं कोर्ट ने अजिंक्य शिंदे से बेल बॉन्ड भरवाया है।

CJP के नेता सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे की ओर से पेश अधिवक्ता अभिष्ट हेले ने कहा, ”पुलिस की इस आशंका के आधार पर उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। पुलिस ने अदालत में झूठ बोला कि तीनों ने लोगों से वहां आने की अपील की थी। उन्होंने ऐसी कोई अपील नहीं की थी। उन्होंने बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन भी नहीं किया है।”

उन्होंने आगे कहा, ”कनॉट प्लेस से जुड़ी एक अलग शिकायत का यहां गलत इस्तेमाल किया गया है और इसी आधार पर उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।”

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सीजेपी के नेता आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे ने मंगलवार को कथित तौर पर बिना अनुमति इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया था।

#WATCH | Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka being brought out of Mandir Marg Police Station.



They have been sent to 5-day judicial custody. pic.twitter.com/LIcRzFwutx — ANI (@ANI) October 14, 2026

सीजेपी नेताओं की न्यायिक हिरासत पर अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल

कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने दोनों सीजेपी नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना उनकी गलती है?

दीपके ने आगे लिखा, ”हिम्मत दिखाइए, नरेंद्र मोदी जी। अगर आप असहमति की आवाज को कुचलने के लिए इतने ही दृढ़ हैं तो इन कायरतापूर्ण तरीकों के पीछे छिपने के बजाय आधिकारिक तौर पर आपातकाल घोषित करने का साहस दिखाइए। ”

Ashu and Saurav have been sent to 5 days judicial custody.



Their fault? Unfurling tricolour at Jantar Mantar.



Show some guts, @narendramodi. If you’re so determined to crush dissent, have the courage to officially declare an Emergency instead of hiding behind these cowardly… — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 14, 2026

‘फासीवादी सरकार को सत्ता से हटाने तक लड़ते रहेंगे’

CJP कार्यकर्ता अजिंक्य शिंदे ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें, सौरव दास और आशुतोष रांका को तिरंगा लहराने और ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने के कारण हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा, ”आपको पता होना चाहिए कि आज मैं, आशुतोष, सौरव दास और CJP के अन्य कार्यकर्ता जंतर-मंतर की ओर गए थे। हमने सिर्फ भारतीय तिरंगा लहराया और ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाए। इसके लिए मोदी-शाह की फासीवादी सरकार ने सौरव दास और आशुतोष को पांच दिन के लिए जेल भेज दिया है।”

अजिंक्य ने कहा कि इस कार्रवाई से पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रखने का हौसला कम नहीं होगा।

उन्होंने कहा, ”अगर मोदी और शाह को लगता है कि आशुतोष और सौरव को पांच दिन के लिए जेल भेजने से ये दोनों नेता डर जाएंगे तो वे पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा है कि वे सिर ऊंचा करके जेल जा रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों से कहा है कि वे पीछे नहीं हटेंगे और इस फासीवादी सरकार को सत्ता से हटाने तक लड़ते रहेंगे।”

आशुतोष के जन्मदिन का जिक्र करते हुए अजिंक्य ने कहा कि इस मौके पर उन्हें जेल भेजा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा, ”आज आशुतोष का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर उन्हें ‘वंदे मातरम’ का नारा लगाने और तिरंगा लहराने के लिए जेल भेज दिया गया।” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है।

अजिंक्य ने ब्रिटिश शासन के दौर से तुलना करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान देशभक्ति के नारे लगाने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया जाता था।

उन्होंने कहा, ”आपने पहले सुना होगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान जब हमारे क्रांतिकारी साथी आजादी के लिए लड़ते थे तो भारतीय झंडा फहराने पर अंग्रेज उन्हें जेल में डाल देते थे। अब उसी तरह की सरकार इस देश में मोदी और शाह चला रहे हैं। मैं मोदी और शाह से कहना चाहता हूं कि उनका अहंकार जल्द ही खत्म हो जाएगा।”

आगे की रणनीति के बारे में अजिंक्य ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति दिन में बाद में बैठक करेगी। बैठक के बाद आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला घोषित किया जाएगा।

‘रात को 3 बजे प्राइवेट वैन से लाया गया संसद मार्ग थाना’

सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह की पोस्ट के मुताबिक, “इन तीनों पर बिना इजाजत जंतर-मंतर पर घुसना, बॉन्ड तोड़ना, सरकारी अधिकारी की ड्यूटी में रुकावट डालने के अपराध में केस दर्ज किया गया है और आज इन्हें SCM कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से तीनों को तिहाड़ जेल में ज्यूडिशियल कस्टडी (JC) की संभावना है।” रत्ना ने कहा है, “उन्हें देर रात तक अपने वकीलों से मिलने नहीं दिया गया। उन्हें सुबह 3 बजे एक प्राइवेट वैन में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लाया गया। इन गैर-कानूनी कामों के बावजूद भी उनके हौसले बुलंद हैं।”