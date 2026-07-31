कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। इसके बाद आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जैसे ही ये आरोप ताहिर पर लगा था आप ने उसे पार्टी से निकाल दिया था।

कोर्ट ने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड में अन्य सभी आरोपियों को IPC की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषियों को दंगा, घातक हथियार से हमला, अपहरण और हत्या सहित अन्य अपराधों के लिए भी सजा सुनाई गई। कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

ताहिर हुसैन आखिर तो भाजपा का ही था- सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने कहा, “जैसे ही इस तरह का आरोप ताहिर हुसैन पर लगा, भाजपा और उसके समर्थकों ने कहा कि यह AAP ने करा है। मैं पहले तो बहुत साफ बात रख देता हूं और मुझे लगता है कि इसका सबूत हर जगह मौजूद है कि जैसे ही ऐसा आरोप ताहिर हुसैन पर लगा AAP ने उसे तुरंत पार्टी से निकाल दिया लेकिन ऐसे दर्जनों उदाहरण है कि जघन्य से जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को भाजपा सीने से चिपकाकर रखती है… मैं तो ये कहूंगा कि ताहिर हुसैन आखिर तो भाजपा का ही था। आज तक यदि दिल्ली में दंगे होने का किसी को राजनीतिक फायदा पहुंचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को पहुंचा है।”

25 पुलिसकर्मी रोज उसके साथ प्रचार में जाते थे- आप दिल्ली अध्यक्ष

पूर्व विधायक ने कहा, “अभी जो (दिल्ली विधानसभा) चुनाव हुआ 2025 में उसमें भाजपा को जीत दिलवाने के लिए मुस्तफाबाद जैसी सीट पर गैर-भाजपाई वोटों को बांटने के लिए, ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से लड़वाया गया। 25 पुलिस कर्मी रोज ताहिर हुसैन को रोज अपने साथ चुनाव प्रचार के लिए ले जाते थे, कोई अनुमति नहीं ली जाती थी। चुनाव आयोग चुप था।”

कपिल मिश्रा ही उसे बचाने आए थे- सौरभ

आगे सौरभ भारद्वाज ने कहा, “कपिल मिश्रा भाजपा सरकार में मंत्री हैं वे मेरी बातों को नकार सकते हैं तो कर दें लेकिन कपिल मिश्रा का अपना चुनावी ऑफिस और उनका विधायक कार्यालय ताहिर हुसैन के उसी घर में था, जहां पर आरोप लगा है कि वहां पर दंगे के दौरान इस्तेमाल होने वाले हथियार या पत्थर आदि रखे हैं। उसी घर में जब MCD तोड़फोड़ की कार्रवाई करने आई थी तो कपिल मिश्रा ही उसे बचाने आए थे।”

आप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, “कपिल मिश्रा को ताहिर हुसैन ने चुनाव लड़वाया, कपिल मिश्रा इन बातों से इंकार कर दें। कपिल मिश्रा ने ही ताहिर हुसैन को पार्टी में शामिल करवाया। यह (ताहिर हुसैन) व्यक्ति पूरी तरह भाजपा का था, भाजपा को ही चुनाव में दंगों का फायदा पहुंचता है और भाजपा को ही फायदा करवाने के लिए ओवैसी की पार्टी से उसे (ताहिर हुसैन) चुनाव लड़वाया गया था।”

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2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत का फैसला सामने आने के बाद ताहिर हुसैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है हाईकोर्ट में न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि देर है अंधेर नहीं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें