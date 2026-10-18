Middle East Crisis: पश्चिम एशिया संकट के बीच हुई हवाई हमलों के चलते उड़ानों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में सऊदी अरब में उमराह के लिए गए लोग फंस गए हैं। सऊदी में फंसे उन भारतीय लोगों की सहायता के लिए अब राज्यसभा सांसद मंसूर अली खान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखा है।

राज्यसभा सांसद मंसूर अली खान ने कहा कि एस जयशंकर और किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब में फंसे भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों के लिए तत्काल सहायता और कल्याणकारी उपायों की मांग की। खान ने जयशंकर को लिखे अपने पत्र में उड़ानों में व्यवधान, हवाई अड्डों के बंद होने और सीमित एयरलाइन सेवाओं के कारण तीर्थयात्रियों को होने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

मंसूर अली खान ने क्या कहा?

मंसूर अली खान ने लिखा, “फंसे हुए तीर्थयात्रियों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, जिनमें से कई की स्वास्थ्य स्थिति ऐसी है जिसके लिए तत्काल देखभाल की आवश्यकता है।” उन्होंने निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और परिणामस्वरूप तीर्थयात्रियों के साथ संचार में आई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा, “कई निजी टूर ऑपरेटरों के संसाधन समाप्त हो चुके हैं और वे स्वयं गहरे संकट में हैं, जिसके कारण तीर्थयात्रियों के साथ संचार पूरी तरह से ठप हो गया है। परिणामस्वरूप, इन तीर्थयात्रियों को वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने और उसके बाद कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।”

हस्तक्षेप के लिए कही ये बात

तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए राज्यसभा सांसद ने जयशंकर से आग्रह किया कि वे रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास (सीजीआई) को फंसे हुए तीर्थयात्रियों और निजी टूर ऑपरेटरों के साथ समन्वय करने का निर्देश दें।

उन्होंने फंसे हुए तीर्थयात्रियों और निजी टूर ऑपरेटरों से तत्काल संपर्क स्थापित करने, सुरक्षित आवास, भोजन, चिकित्सा सहायता और कानूनी सहायता की व्यवस्था करने, मानवीय आधार पर शीघ्र स्वदेश वापसी की सुविधा प्रदान करने और उमराह टूर ऑपरेटरों के खिलाफ उचित नियामक कार्रवाई करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया।

रिजिजू से पत्र में क्या की मांग?

इसके अलावा संसदीय कार्यमंत्री रिजिजू को लिखे एक अलग पत्र में मंसूर अली खान ने जमीनी स्तर पर सहायता सुनिश्चित करने और निजी ऑपरेटरों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच समन्वय की मांग की।

उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि वे संबंधित विभाग को विदेश मंत्रालय (MEA) और सीजीआई जेद्दा के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करने का निर्देश दें ताकि तीर्थयात्रियों को तत्काल जमीनी सहायता प्रदान की जा सके” और “दोषी निजी ऑपरेटरों के खिलाफ शिकायतों का कड़ा संज्ञान लें और यह सुनिश्चित करें कि वापसी यात्रा के लिए उनके कानूनी दायित्वों को सख्ती से लागू किया जाए।

खान ने रिजिजू से यह भी अनुरोध किया कि वे “प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य हज समितियों को तत्काल सलाह जारी करें, और फंसे हुए तीर्थयात्रियों के लिए कल्याण कोष से आपातकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करें।”

इससे पहले गुरुवार को भारत द्वारा मक्का में एक अतिरिक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था ताकि उपमहाद्वीप और सऊदी अरब को जोड़ने वाली उड़ानों में व्यवधान से प्रभावित अपने नागरिकों, विशेष रूप से उमराह यात्रियों की सहायता की जा सके, जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने यह जानकारी दी।

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