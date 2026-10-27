Punjab News: पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार का पहला कार्यकाल पूरा होने वाला है। इस दौरान, पंजाब में चल रही यह सरकार काफी हद तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार जैसी ही नजर आती है। हाल ही में एक और घटना सामने आई, जब प्रवर्तन निदेशालय ने चंडीगढ़ के सेक्टर 39 स्थित एक बंगले पर छापा मारा।

इस बंगले में आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन रह रहे थे। ईडी ने 22 से 24 सितंबर के बीच, यानी 50 घंटों तक इस जगह की तलाशी ली। यह कार्रवाई ‘ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी’ के कामकाज में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई थी।

जिस बंगले पर छापा पड़ा, वहां सत्येंद्र जैन मौजूद नहीं थे। यह बंगला आधिकारिक तौर पर आप नेता सनी सिंह अहलूवालिया को आवंटित है, जो पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन हैं। जैन के अलावा ईडी ने इस मामले में जैन के ओएसडी अमरेंद्र झा और मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल किया है। आप पंजाब के प्रभारी सिसोदिया दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं।

आम आदमी पार्टी ने आरोपों को खारिज किया

आप ने सिसोदिया और जैन पर लगे आरोपों को पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि GMADA के कामकाज में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और पंजाब में उनका काम पूरी तरह से राजनीतिक है।

पंजाब में आप के प्रभारी होने के नाते पार्टी के कामकाज को संभालने के अलावा, मनीष सिसोदिया भगवंत मान सरकार की शिक्षा संबंधी पहलों का नेतृत्व भी कर रहे हैं (ठीक वैसे ही, जैसे उन्होंने दिल्ली सरकार में किया था)।

सिसोदिया के साथ पंजाब के सह-प्रभारी और आप नेतृत्व और पंजाब ब्यूरोक्रेसी के बीच एक कड़ी जैन को राज्य की लैंड पूलिंग पॉलिसी के पीछे का दिमाग माना जाता है, जिसे किसानों के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया था। वह मान सरकार की फ्लैगशिप महिला कल्याण योजना, मावन ध्यान सत्कार योजना से भी जुड़े रहे हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की ओर से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से बात नहीं हो सकी। पंजाब के प्रशासनिक ढांचे में आप की दिल्ली टीम के कई लोग शामिल है। इनमें राजनीतिक चेहरों के अलावा सलाहकार और पेशेवर विशेषज्ञ भी हैं।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी जैस्मीन शाह और बिभव कुमार इस सूची में सबसे ऊपर हैं। इनके अलावा, कृषि, शिक्षा, बिजली और वित्त जैसे कम से कम 10 क्षेत्रों में कई अन्य लोग सलाहकार और रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, कई लोग वैधानिक निकायों, सरकारी बोर्डों और समितियों में भी शामिल हैं।

सरकार को विशेषज्ञों की जरूरत होती है- मलविंदर सिंह कांग

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया कि इनमें से कितने पदों पर वेतन दिया जाता है या उन्हें कितना वेतन मिलता है। आप का तर्क है कि विशेषज्ञता किसी भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं होती। वित्त मंत्री हरपाल चीमा और मंत्री अमन अरोड़ा ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन आप के प्रवक्ता और आनंदपुर साहिब से सांसद मलविंदर सिंह कांग ने कहा, “सरकार को विशेषज्ञों की जरूरत होती है। पिछली सभी सरकारों में भी ऐसे विशेषज्ञ रहे हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।”

राजधानी से जुड़े कनेक्शन

जब दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में कथित अनियमितताओं के मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया (एफआईआर दर्ज होने के 27 महीने बाद), तो जैस्मीन शाह ने वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी संभाली। केजरीवाल सरकार की नीति-निर्माण संरचना का हिस्सा रहे जैस्मीन, सितंबर 2025 से पंजाब में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं।

सरकारी हलकों में पंजाब डेवलपमेंट कमीशन (PDC) में जैस्मीन की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया जाता है। इस कमीशन को दिल्ली के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन की तर्ज पर बनाया गया है, जिसके जैस्मीन उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

विभव कुमार को भी अहम जिम्मेदारी

विभव कुमार, जो केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके निजी सचिव थे, प्रशासन और मीडिया समन्वय से जुड़े मामलों में एक प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। इस साल की शुरुआत में नीदरलैंड की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मान के साथ विभव कुमार के जाने पर अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और आप से बीजेपी में शामिल हुईं स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाए थे।

पीडीसी की उपाध्यक्ष सीमा बंसल, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की पूर्व पेशेवर हैं। उन्होंने दिल्ली में शिक्षा सुधारों पर काम किया है और सितंबर 2023 में पंजाब के सिस्टम से जुड़ीं। वह अभी सरकार से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। पीडीसी के एक और सदस्य अनुराग कुंडू हैं, जो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं।

रीना गुप्ता पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष

आप दिल्ली की प्रवक्ता रीना गुप्ता मई 2025 से पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक में काम कर चुकीं रीना गुप्ता, आप दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे गोपाल राय की सलाहकार थीं।

मार्च 2025 में पंजाब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए कमल बंसल, इससे पहले दिल्ली सरकार की ‘तीर्थ यात्रा विकास समिति’ के प्रमुख रह चुके हैं। कमल बंसल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “सभी पार्टियां दिल्ली या अन्य राज्यों से प्रभारी नियुक्त करती हैं। हम पार्टी के सिपाही हैं। वे हमें जहां भी तैनात करते हैं, हम वहां काम करते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब तीर्थ यात्रा योजना इतनी लोकप्रिय है कि “हमें (आवेदन चुनने के लिए) लॉटरी (ड्रॉ) निकालनी पड़ती है।”

दीपक चौहान, जो पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता संदीप पाठक के पीए थे, मई 2025 से पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। शौकत रॉय, जो पहले बोस्टन कंसल्टिंग में सलाहकार थे और बंसल के साथ दिल्ली में शिक्षा सुधारों पर काम कर चुके हैं, वे भी पीडीसी के सदस्य हैं। दिल्ली की नीति-निर्माण व्यवस्था से जुड़े रहे और लंबे समय से आप के पदाधिकारी रहे गोपाल मोहन पंजाब सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर काम कर रहे हैं।

दिल्ली कनेक्शन मंत्रियों के कार्यालयों तक भी फैला

यह दिल्ली कनेक्शन मंत्रियों के कार्यालयों तक भी फैला हुआ है। शालीन मित्रा, जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन के ओएसडी थे, उन्हें जून 2025 में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह का ओएसडी नियुक्त किया गया। तब से वे ‘युद्ध नशियां दे विरुद्ध’ (नशे के खिलाफ युद्ध) जैसी पहलों से जुड़े हुए हैं।

राम कुमार झा, जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में केजरीवाल के निजी सचिव रह चुके हैं, अब इन्वेस्ट पंजाब के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के निजी सचिव हैं। वे पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों से भी जुड़े हुए हैं।

जैस्मीन शाह पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, जबकि बंसल, कुंडू और दीपक चौहान को क्रमशः तीर्थ यात्रा योजना के अध्यक्ष, पीडीसी सदस्य और पीएलआईडीबी के अध्यक्ष के तौर पर बंगले आवंटित किए गए हैं। सत्येंद्र जैन सनी अहलूवालिया को आवंटित घर में रह रहे हैं और सिसोदिया कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह को आवंटित घर में रह रहे हैं, वहीं रवजोत सिंह खुद सेक्टर 39 के सर्किट हाउस में रहते हैं।

अमरेंद्र झा, राम कुमार झा, विभव कुमार, गोपाल मोहन और शालीन मित्रा मोहाली में निजी आवासों में रह रहे हैं, जबकि रीना गुप्ता को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय, पटियाला में एक सरकारी बंगला आवंटित किया गया है।

विपक्ष ने बोला हमला

पंजाब के दिल्ली-करण पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, “सरकार ने स्थानीय अधिकारियों और पेशेवरों की अनदेखी करके एक समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी कर दी है।” अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पूछा, “दिल्ली चुनाव हारने के बाद आप ने इन लोगों में से ज्यादातर को पंजाब में लाकर बिठा दिया है। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं?”

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पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पेरिस से लौटते वक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन घंटे तक रोककर रखा गया। पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लिया गया। AAP ने इसे मुख्यमंत्री मान का अपमान बताया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…