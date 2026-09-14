लगभग तीन दशक पहले श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में स्नातक छात्र के तौर पर बिताए दिनों को याद करते हुए रवि वजला को कॉलेज गेट के सामने वाली बस्ती साफ-साफ याद है। उन्हें कुछ ऐसी दुकानें याद हैं जहां पैटीज और सस्ते बर्गर मिलते थे और जहां छात्र अक्सर जाते थे।

अंशुमान किशोर 1990 के दशक की शुरुआत में श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़ते थे, उन्हें वहां कैम्पा-दूध के बारे में पता चला था। यह दूध, कैम्पा कोला और बर्फ का एक अजीब सा मिश्रण था। यह एक ऐसी दुकान पर मिलता था जिसके सामने तीन स्टूल और एक हिलती-डुलती मेज रखी होती थी और पास ही एक हलवाई की दुकान पर कैसेट प्लेयर पर संगीत बजता रहता था।

रिहायशी इलाका था सत्य निकेतन

वजला की यादों में, वह कॉलोनी एक रिहायशी इलाका था जहां कुछ छोटी-छोटी दुकानें थीं। वहां परिवार दो या शायद तीन मंजिला घरों में रहते थे, जो ऊबड़-खाबड़ और पत्थर जड़ी गलियों के किनारे बने थे। ये गलियां इतनी चौड़ी थीं कि उनमें से एक मारुति कार तो गुजर सकती थी, लेकिन उससे बड़ी गाड़ी नहीं।

आज वजला श्री वेंकटेश्वर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और जिस बस्ती में वे कभी स्टूडेंट के तौर पर घूमा करते थे, वह अब प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन यानी की छात्रों के रहने की जगह का एक घना इलाका बन गया, जहां रहने वालों में उनके कॉलेज के कई ऐसे छात्र भी शामिल हैं जो देश भर के अलग-अलग राज्यों से दिल्ली में पढ़ाई करने आए हैं।

सत्य निकेतन में हर इमारत वहीं से शुरू होती है जहां पिछली इमारत खत्म होती है। ये इमारतें संकरी और ऊंची हैं, ज्यादातर कम से कम चार मंजिल की हैं। लगभग हर इमारत में आस-पास के दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए पीजी में रहने की सुविधा मिलती है।

सत्य निकेतन में छोटे कैफे भी मौजूद

यह छोटा सा इलाका लगभग पूरी तरह से इन छात्रों की जिंदगी के इर्द-गिर्द बसा है। यहां की छोटी-मोटी अर्थव्यवस्था उन युवाओं पर टिकी है जिन्होंने राजधानी को अपना कुछ समय के लिए घर बनाया है।

यहां ऐसे मेस हैं जहां 90 रुपये में खाना मिलता है, ऐसी दुकानें हैं जो फोटोकॉपी और कंप्यूटर प्रिंटआउट की सुविधा देती हैं, ऐसे रीडिंग रूम हैं जहां छात्र किताबें लेकर बैठने के लिए पैसे देते हैं क्योंकि उनके कमरे बहुत छोटे या भीड़-भाड़ वाले होते हैं, चाय, मोमोज या रोल बेचने वाले स्टॉल हैं और बेहतर मेनू वाले छोटे कैफे भी हैं।

हर जगह प्रॉपर्टी डीलर और ब्रोकर की दुकानें

हर जगह प्रॉपर्टी डीलर और ब्रोकर की दुकानें और ऑफिस हैं, जो हर छात्र की जरूरत और बजट के हिसाब से सही पीजी दिलाने का वादा करते हैं। एक हफ्ते पहले, ऐसी ही एक पीजी वाली पांच मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें ईंट और कंक्रीट के नीचे दबकर सात लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पास के कॉलेजों के पांच छात्र भी शामिल थे।

इसके बाद दिल्ली भर में नगर निगम ने अवैध निर्माण और खतरनाक इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सत्य निकेतन में ही, कम से कम एक और इमारत को असुरक्षित मानकर गिरा दिया गया और कई अन्य को सील कर दिया गया। पीजी में रहने वाले कई छात्र डरे-सहमे अपना सामान समेटकर चले गए।

जब से वाजला और किशोर ‘वेंकी’ (वेंकटेश्वर कॉलेज) गए, तब से पिछले 30-35 सालों में सत्य निकेतन दिल्ली के सबसे मशहूर स्टूडेंट इलाकों में से एक बन गया है। इस बदलाव का सीधा संबंध डीयू के साउथ कैंपस के विस्तार, बाहर से आने वाले छात्रों की भारी संख्या (जबकि यूनिवर्सिटी में उनके रहने की सुविधाओं की भारी कमी है) और अलग-अलग तरह के कारोबारियों द्वारा इस मौके और सत्य निकेतन की अच्छी लोकेशन का फायदा उठाने की तेजी से है।

धौला कुआं के पास रिंग रोड और बेनिटो जुआरेज मार्ग के कोने पर बसी यह बस्ती 1960 के दशक में डीडीए की झुग्गी-झोपड़ी हटाने की योजना के तहत बनी थी। सरकारी जमीन पर बनी झुग्गियों से हटाए गए लोगों को इस इलाके में 40 वर्ग मीटर तक के प्लॉट दिए गए थे।

इन शुरुआती लोगों को अपने प्लॉट ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी कई लोगों ने एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके ऐसा किया। लेकिन नए कब्जा करने वालों के पास प्लॉट का कोई कानूनी मालिकाना हक नहीं था और उन्हें अनधिकृत कब्जेदार माना जाता था।

फिर, 11 अक्टूबर 1972 को डीडीए के झुग्गी और जेजे विभाग ने कब्जे को रेगुलर करने का फैसला किया। इसके तहत 125 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से हमेशा के लिए लीजहोल्ड अधिकार देने की पेशकश की गई, साथ ही कब्जे की तारीख से 10% जुर्माना और प्रीमियम के 2.5% के बराबर सालाना जमीन का किराया भी देना था।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था?

हाई कोर्ट ने बाद के एक फैसले (2011) में कहा, “1972 का फैसला एक कल्याणकारी कदम था, जिसका मकसद उन लोगों को फायदा पहुंचाना था जो असल में कानून का उल्लंघन कर रहे थे।” इस इलाके में 299 प्लॉट हैं। सत्य निकेतन से सटे शहरी गांव मोती बाग की ओर जाने वाली गलियाँ और भी तंग हैं, जहां घर और भी छोटे हैं। मोती बाग में ही जिंदगी भर रहने वाले 57 साल के वेद प्रकाश ने अपने पड़ोस में हुए बदलावों के बारे में बताया।

उन्होंने कहा, “सत्य निकेतन के मूल आवंटियों (जिन्हें प्लॉट मिले थे) ने ज्यादातर अपने प्लॉट बेच दिए और चले गए और मुख्य रूप से पंजाबी और बनिया परिवार वहां रहने आ गए। उन परिवारों ने इलाके के सामने (वेंकी कॉलेज के सामने) वाले 18 प्लॉट पर एक छोटा सा बाजार शुरू किया। ये किराने की दुकान, सब्जी की दुकान, सैलून और चाय की दुकानों जैसे छोटे-छोटे स्टोर थे। बाकी इलाका रिहायशी ही रहा।”

इलाके में सैलून चलाने वाली चांदनी सिंह ने याद किया कि वह एक ऐसे इलाके में पली-बढ़ी थीं जो अधिक हरा-भरा था और जहां के लोग अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, “पहले हम चारपाइयों पर बैठते थे। गलियां चौड़ी और खुली हुआ करती थीं। अब जो दिखता है, वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं है।”

सिंह, वेद प्रकाश और कई अन्य पुराने लोगों ने इलाके के बदलाव को पीजी की शुरुआत से जोड़ा। उन्होंने बताया कि 2000 के दशक की शुरुआत से ही मकान मालिकों ने अपने घरों के कमरों को निजी हॉस्टल में बदलना शुरू कर दिया और हर एक किरायेदार से अलग-अलग शुल्क लेने लगे। 2010 के दशक से पीजी का कारोबार तेजी से बढ़ा।

दिल्ली यूनिवर्सिटी का विस्तार हुआ

इस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। 1960 में, यूनिवर्सिटी से 26 कॉलेज जुड़े हुए थे, जिनमें लगभग 14000 छात्र पढ़ते थे। 1962 में तैयार किए गए दिल्ली के पहले मास्टर प्लान में कहा गया था कि इन कॉलेजों में बहुत ज्यादा भीड़ थी और वे कॉलेज की पढ़ाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ थे। ये कॉलेज ज्यादातर नॉर्थ दिल्ली में ही थे और मास्टर प्लान में यह भी बताया गया था कि छात्रों को क्लास में शामिल होने के लिए दूर-दराज की कॉलोनियों से लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी।

इसलिए, मास्टर प्लान में कहा गया, “दक्षिण में किचनर रोड (आज का सरदार पटेल मार्ग) और रिंग रोड के जंक्शन के पास एक यूनिवर्सिटी सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। इस सेंटर में कई कॉलेज होंगे। रिहायशी इलाकों के पास भी कई कॉलेज बनाने का प्रस्ताव है, जिनमें से हर एक लगभग 1,50,000 की आबादी की जरूरतें पूरी करेगा। यह भी प्रस्ताव है कि इनमें से कुछ ही कॉलेजों में हॉस्टल और डॉरमेट्री की सुविधा होगी, क्योंकि इन कॉलेजों में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र आस-पास के रिहायशी इलाकों से ही आएंगे।”

डीयू के साउथ कैंपस की योजना बनाई गई थी

इसी बड़े संदर्भ में डीयू के साउथ कैंपस की योजना बनाई गई थी। इसे 1970 के दशक में विकसित किया गया था और 1984 में इसे मौजूदा जगह पर लाया गया। आज, साउथ कैंपस में 13 कॉलेज हैं, जिनमें श्री वेंकटेश्वर, मोतीलाल नेहरू, आत्माराम सनातन धर्म, रामलाल आनंद, मैत्रेयी, जीसस एंड मैरी, आर्यभट्ट और गार्गी शामिल हैं। इनमें से कई कॉलेज सत्य निकेतन से पैदल दूरी पर हैं।

हालांकि, मास्टर प्लान की सोच के उलट, इन कॉलेजों में देश भर से छात्र आने लगे। 2010 के दशक तक, डीयू के प्रमुख कॉलेजों में दिल्ली के बाहर के छात्रों की संख्या 70% तक हो गई थी। वाजला का अनुमान है कि श्री वेंकटेश्वर में अभी पढ़ने वाले छात्रों में से 60% से ज्यादा दिल्ली के बाहर के हैं।

उन्होंने कहा, “मैंने 2010 के बाद दूसरे शहरों से आने वाले छात्रों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखी। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बीच बढ़ता अंतर और दिल्ली में आईएएस कोचिंग का क्रेज।” इलाके के एक व्यक्ति ने बताया कि 1990 के दशक में उनके परिवार ने अपनी बिल्डिंग में एक दो-बेडरूम वाला अपार्टमेंट एक परिवार को 5000 रुपये में किराए पर दिया था। उस व्यक्ति ने कहा, “जब ज्यादा छात्र रहने की जगह ढूंढने लगे, तो परिवारों ने उन्हें कमरे और फ्लोर किराए पर देने शुरू कर दिए। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि घर किराए पर देने के मुकाबले पीजी मॉडल ज्यादा फायदेमंद है।”

उन्होंने कहा, “पूरे फ्लोर किराए पर देने के बजाय, लोगों ने उस जगह को कई कमरों में बदलना शुरू कर दिया। हर कमरे में कई बेड रखे गए और अलग-अलग बेड किराए पर दिए जाने लगे। फ्लोर की संख्या भी बढ़ने लगी।” हालांकि हाल की घटना ने इस इलाके में ऊपर की ओर हो रहे विस्तार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इस कॉलोनी में 1991 से ही बिना मंजूरी के निर्माण की खबरें आ रही थीं। 1992 में सरकार ने राज्यसभा को बताया था कि जनवरी 1991 से इस इलाके में आठ प्रॉपर्टी को सील किया गया था।

दिल्ली नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक, नियमों के उल्लंघन में पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर बिना मंजूरी के कमरे, टॉयलेट और सीढ़ियां बनाना, साथ ही गैर-कानूनी बेसमेंट बनाना शामिल था। एक बेड और टॉयलेट के लिए 8000 रुपये, खाना और बिजली का खर्च अलग से होता है।

इलाके में एक पांच मंजिला इमारत है, जिसकी एक दीवार लगभग पूरी तरह से नीले रंग के शीशे से बनी है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह कमर्शियल पीजी है। यहां किसी भी तरह का साइनबोर्ड नहीं लगा है। हालांकि, हर कोई जानता है कि यह इमारत किस काम आती है।

साउथ कैंपस के इतने पास आपको इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा- पीजी मालिक

पीजी के मालिक ने कहा, “साउथ कैंपस के इतने पास आपको इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा।” मालिक का परिवार पहली मंजिल पर रहता है, बाकी मंजिलों पर कमरों की कतारें हैं जो पीजी के तौर पर चलती हैं। हर मंजिल पर एक संकरा और कम रोशनी वाला कॉरिडोर है, जिससे तीन कमरों के दरवाजे खुलते हैं। दूसरी मंजिल के एक कमरे में तीन छोटे बेड और एक शेयर्ड बाथरूम है। यहां छात्र एक बेड के लिए हर महीने 8000 रुपये देते हैं। कमरा बहुत छोटा है, तीन बेड होने की वजह से सूटकेस, कपड़े और स्टडी टेबल के बीच से गुजरने के लिए भी मुश्किल से ही जगह बचती है।

मालिक ने कहा, “बिजली का खर्च अलग है, इसके लिए सब-मीटर लगा है। अगर आप खाना चाहते हैं, तो मेस का खर्च अलग होगा। दिन में दो बार के खाने के लिए 3,500 लगते हैं। यह घर जैसा सादा खाना होता है।” अगर छात्र खुद खाना बनाते हैं, तो उन्हें गैस सिलेंडर भरवाने का खर्च आपस में बांटना पड़ता है। लेकिन सिलेंडर मिलना मुश्किल होता है और उन्हें ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ता है, जहां कीमतें कभी भी बदल सकती हैं।

तीन बेड वाले कमरे में एक दरवाजा है जो एक ऐसी जगह खुलता है जिसे बालकनी कहा जाता है, लेकिन वहां से बगल की इमारत की ग्रे दीवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। उसी मंजिल पर एक कॉमन किचन है, जिसमें स्टोव और वॉटर डिस्पेंसर लगा है। सिंक के नीचे 20-लीटर वाले पानी के कंटेनर भरे और खाली हालत में रखे हुए हैं।

असम से दिल्ली पढ़ने आए अमलान दास 2012 में एक साल तक सत्य निकेतन में रहे, जब वह दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में स्नातक छात्र थे। उन्हें एक ब्रोकर मिला जिसने उन्हें 8000 महीने के किराए पर एक कमरा दिलाया। उन्होंने कहा, “वे इसे पीजी कहते थे, लेकिन मुझे अपना बिस्तर खुद खरीदना पड़ा और खाने का इंतजाम भी खुद करना पड़ा। पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं नया था और जगह से वाकिफ नहीं था और मेरी पहली प्राथमिकता अपने बजट में रहने की जगह ढूंढना था। यह जगह कॉलेज के सबसे पास थी और यहां छात्रों के लिए अच्छी सुविधाएं थीं।”

लेकिन दास वहां ज्यादा दिन नहीं रह पाए। उन्हें वह इलाका घुटन भरा और तंग लगा और एक साल बाद वह लाजपत नगर चले गए। इमारत गिरने के एक हफ्ते बाद भी, सत्य निकेतन पर उसका साया निर्माण कार्य से उड़ने वाली अदृश्य धूल की तरह छाया हुआ था। युवतियां अपने पीजी से आ-जा रही थीं और गेट पर तैनात गार्ड अजनबियों को ध्यान से देख रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी इमारत में कोई पीजी चलता है, तो कुछ लोगों ने तुरंत नहीं कहा।

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