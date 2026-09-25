दिल्ली के सत्य निकेतन में एक पेइंग गेस्ट इमारत के ढहने के बाद 17 दिनों के दौरान दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अनुपालन हलफनामे के अनुसार, MCD ने 543 संपत्तियों को ध्वस्त किया, 178 अन्य को सील किया और 354 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

एफिडेविट के मुताबिक, यह कार्रवाई 6-23 सितंबर 2026 के बीच की गई। MCD के कार्यकारी अभियंता (बिल्डिंग) मुख्यालय अजय कुमार जैन ने 24 सितंबर को हाईकोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया। इसी अवधि में नगर निगम ने सीलिंग के 205 कारण बताओ नोटिस और 98 ध्वस्तीकरण आदेश भी जारी किए।

यह एफिडेविट हाईकोर्ट के 7 सितंबर के आदेश के अनुपालन में दाखिल किया गया है। हाई कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया था कि वह सत्य निकेतन में ढही इमारतों की निर्माण अनुमति और स्वीकृति की स्थिति की जांच करे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर जिम्मेदारी तय करे और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले PG हॉस्टलों का निरीक्षण करे। ढही सत्यम निकेतन इमारत का कोई स्वीकृत नक्शा नहीं था।

एक अहम खुलासे में दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि सत्य निकेतन की प्रॉपर्टी नंबर 14 के लिए कभी भी भवन निर्माण का कोई नक्शा MCD से मंजूर नहीं हुआ था। यह इमारत 6 सितंबर को ढह गई थी।

एफिडेविट के मुताबिक, इमारत के ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का कुछ हिस्सा 1970 से 1980 के बीच बनाया गया था। इसके बाद बेसमेंट और थर्ड फ्लोर के बाकी हिस्से का निर्माण 1997-98 में किया गया।

एमसीडी ने बताया कि यह इमारत लोड-बेयरिंग स्ट्रक्चर थी और इसमें RCC (रेइनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट) का फ्रेम नहीं था। इसकी ईंटों की दीवारें सिर्फ करीब 4.5 इंच मोटी थीं। हलफनामे में बताया गया है कि यह संपत्ति MCD की किसी वैध अनुमति के तहत नहीं बनाई गई थी।

इस संपत्ति के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और ऊपरी मंजिलों पर पीजी चल रहा था। एमसीडी ने बताया कि यहां 2007 से पीजी का इस्तेमाल जारी था और इसके लिए लागू कन्वर्जन चार्ज हर साल जमा किए जा रहे थे।

हालांकि, सिविक बॉडी ने कहा कि 1 जनवरी 2026 से इस संपत्ति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली थी। इसके रिकॉर्ड में इस संपत्ति में अवैध निर्माण को लेकर कोई बुकिंग भी दर्ज नहीं थी। एमसीडी ने कहा कि शुरुआती जांच में मौके पर कोई नया निर्माण होता हुआ नहीं मिला था, हालांकि मालिक ने हाल में कुछ मरम्मत या रिनोवेशन का काम कराया था।

एमसीडी ने कहा कि इमारत गिरने की सटीक वजह अभी पता नहीं चल सकी है। हालांकि, निगम को आशंका है कि इससे पहले के दिनों में हुई भारी बारिश के कारण पुरानी इमारत की संरचना कमजोर हुई हो सकती है।

सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD ने 300 संपत्तियों का निरीक्षण किया

सत्य निकेतन इमारत हादसे के बाद MCD ने इलाके की करीब 300 संपत्तियों का विस्तृत निरीक्षण किया। इनमें से 101 संपत्तियों में PG चल रहे थे। सत्य निकेतन की तीन संपत्तियों को खतरनाक घोषित किया गया और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 348 के तहत नोटिस जारी किए गए। इसके बाद इन संपत्तियों के मालिकों और वहां रहने वाले लोगों ने नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।

हलफनामे के मुताबिक, हाई कोर्ट ने इन नोटिसों पर रोक तो लगा दी, लेकिन साथ ही निर्देश दिया कि जब तक इन इमारतों को संरचनात्मक रूप से सुरक्षित नहीं पाया जाता, तब तक इनमें कोई PG नहीं चलाया जाए। इसके बाद इन तीनों संपत्तियों में चल रहे PG को खाली करा दिया गया।

एमसीडी ने 10 ऐसी संपत्तियों की भी पहचान की, जिन्हें कमजोर माना गया और जिनमें बड़े स्तर पर मरम्मत की जरूरत थी। इनमें सात इमारतें जमीन के ऊपर तीन मंजिल तक की लोड-बेयरिंग संरचनाएं थीं, जबकि तीन इमारतें जमीन के ऊपर चार मंजिल तक की फ्रेम्ड संरचनाएं थीं। इनके मालिकों को निर्देश दिया गया कि वे 10 दिनों के भीतर IIT दिल्ली या दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों से विस्तृत स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएं और ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर इमारतों को मजबूत करने या उनकी मरम्मत का काम कराएं।

इसके अलावा 14 अन्य संपत्तियों में मामूली मरम्मत की जरूरत पाई गई और इनके लिए भी नोटिस जारी किए गए। MCD ने सभी 12 जोन में व्यापक सर्वे भी किया। इसमें 2,453 PG वाली इमारतों की पहचान हुई, जिनमें कुल 32,247 कमरे थे। इनमें लगभग 50,529 लोगों के रहने का अनुमान लगाया गया।

इनमें से 730 इमारतों के स्वीकृत बिल्डिंग प्लान MCD के उपलब्ध रिकॉर्ड से मिले या सत्यापित किए जा सके। एमसीडी के मुताबिक, 2,342 इमारतें देखने में सुरक्षित पाई गईं, जबकि 91 में मामूली मरम्मत, 30 में बड़ी मरम्मत की जरूरत थी। वहीं चार इमारतों को खतरनाक पाया गया। इसके अलावा, जमीन के ऊपर तीन मंजिल तक की आठ लोड-बेयरिंग इमारतों और जमीन के ऊपर चार मंजिल तक की 77 फ्रेम्ड इमारतों को भी संभावित रूप से कमजोर मानते हुए करीबी निगरानी के लिए चिन्हित किया गया है।

नगर निकाय ने स्पष्ट किया कि 50,529 लोगों के रहने का आंकड़ा अस्थायी है और अलग-अलग जोन से मिले आंकड़ों के सत्यापन और मिलान के बाद इसमें बदलाव हो सकता है। एमसीडी ने कहा कि संपत्ति-वार जांच जारी है। जहां भी स्वीकृत भवन योजना, बिल्डिंग बायलॉज, अनुमत उपयोग या अन्य वैधानिक नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां कार्रवाई की जाएगी।

हलफनामे के मुताबिक, 6 सितंबर को इमारत गिरने के अगले दिन 7 सितंबर को एमसीडी के पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। निलंबित अधिकारियों में दक्षिण जोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रणवीर सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (बिल्डिंग) ललित कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर (बिल्डिंग) सुनील चौहान और जूनियर इंजीनियर (बिल्डिंग) आशीष कुमार शामिल हैं।

एमसीडी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। एमसीडी ने जांच में यह पता लगाने का अनुरोध किया है कि गिरी हुई इमारत के पास वैध निर्माण अनुमति थी या नहीं, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन हुआ था या नहीं और क्या इसके लिए एमसीडी के किसी अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी बनती है। निकाय ने कहा कि जांच के निष्कर्ष और संबंधित रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद आगे विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

अलग से एमसीडी ने बताया कि उसने पिछले तीन महीनों में दिल्ली की 670 कॉलोनियों और 178 वार्डों में करीब 3.99 लाख संपत्तियों का सर्वे किया। इसका उद्देश्य आवासीय परिसरों के व्यावसायिक इस्तेमाल का पता लगाना था।

सर्वे में आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के 21,099 से अधिक मामले सामने आए। इसके बाद मास्टर प्लान के तहत कथित तौर पर अनुमत नहीं होने वाली गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। MCD ने अदालत को बताया कि ऐसे मामलों में करीब 30-40 संपत्तियों को सील किया गया है, जबकि कई अन्य मामलों में कार्रवाई अलग-अलग चरणों में है।

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि मौजूदा प्लानिंग व्यवस्था के तहत आवासीय इलाकों में पेइंग गेस्ट (PG) आवास की अनुमति “Other Activity” के रूप में है, लेकिन इसके लिए निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी है। इनमें भूमि उपयोग, भवन की मंजूरी या नियमितीकरण, संरचनात्मक और भवन सुरक्षा तथा जहां लागू हो, कन्वर्जन या पार्किंग शुल्क से जुड़ी शर्तें शामिल हैं।

एमसीडी ने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने Student Accommodation and Safety पर एक हाई-पावर कमेटी बनाई है। कमेटी पीजी आवास और निजी छात्रावासों से जुड़े मुद्दों की जांच करेगी और इनके लिए एक नियामक ढांचा तैयार करेगी।

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