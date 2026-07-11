जसवंत सिंह खालड़ा की बायोपिक सतलुज को भारत सरकार ने बैन कर दिया है और OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। इसमें दिलजीत दोसांझ हैं। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा ने मिलिटेंसी के समय पंजाब पुलिस द्वारा किए गए सैकड़ों कथित ‘फर्जी एनकाउंटर’ की जांच की थी, जिसके कारण CBI जांच हुई और कई पुलिसवालों को दोषी ठहराया गया। नवकिरण कौर खालड़ा 10 साल की थीं और उनके भाई जनमीत आठ साल के, जब उन्होंने 6 सितंबर 1995 की सुबह अपने पिता जसवंत सिंह खालड़ा को आखिरी बार देखा था। जब वे स्कूल से लौटे, तब तक उन्हें पंजाब पुलिस उठा ले गई थी।

खालड़ा पंजाब में उग्रवाद के दौर में हज़ारों लावारिस शवों के कथित गैर कानूनी अंतिम संस्कार का दस्तावेज़ीकरण कर रहे थे। जसवंत की हफ़्तों तक यातना देने के बाद पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी। जसवंत सिंह के अनुसार पूरे पंजाब में लगभग 25,000 लोगों का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किया गया था। उनके लापता होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके अपहरण और कथित गैर-कानूनी अंतिम संस्कार, दोनों मामलों की CBI जांच के आदेश दिए।

पांच पुलिसकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पांच पुलिसकर्मियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। तीन दशक बाद खालड़ा फिर से चर्चा में हैं क्योंकि उनकी बायोपिक ‘सतलुज’ को रिलीज होने के कुछ ही समय बाद एक OTT प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया गया था। हालांकि फिल्म को स्ट्रीमिंग से हटा दिया गया है, लेकिन पूरे पंजाब में कम्युनिटी स्क्रीनिंग जारी है।

द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में नवकिरण (अमेरिका में इंजीनियर हैं) ने अपने पिता के साथ बड़े होने, उनके मामले के असर, ‘सतलुज’ को लेकर हुए विवाद और इस बात पर बात की कि उन्हें क्यों लगता है कि उनके पिता का काम आज भी सत्ता को बेचैन करता है।

‘मेरे पिता कभी नहीं छिपाते थे कि वे क्या कर रहे हैं’

नवकिरण ने कहा कि मैं छोटी थी लेकिन मेरे पिता कभी नहीं छिपाते थे कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “मुझे याद है कि जब राम नारायण कुमार पंजाब में ‘डिसअपियरेंस’ (लापता होने की घटनाओं पर बनी डॉक्यूमेंट्री) की फ़िल्मिंग कर रहे थे, तो मैं उनके साथ जाती थी। उन्होंने मुझे अंतिम संस्कार के लिए ट्रकों से निकाले जा रहे शवों की तस्वीरें दिखाई थीं। विदेशी पत्रकार, रिसर्चर और एक्टिविस्ट अक्सर हमारे घर आते थे। बच्चे होने के नाते, हम उस काम के पैमाने को नहीं समझ पाते थे जिसका वे दस्तावेज़ीकरण कर रहे थे, लेकिन हमें पता था कि इसमें वे लोग शामिल थे जो लापता हो गए थे और वे परिवार जो जवाब ढूंढ रहे थे।”

नवकिरण ने कहा कि जब भी हम गांवों से गुज़रते, लोग उन्हें रोकते और बताते कि उनके बेटों या भाइयों के साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि हम उनका दुख देख सकते थे, भले ही हम उसे पूरी तरह समझ न पाते हों। नवकिरण ने कहा कि किसी भी बच्चे की तरह, मेरा भी मानना था कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए होती है। यह विश्वास 6 सितंबर 1995 को खत्म हो गया।

खालड़ा ने परिवार से क्या कहा?

नवकिरण ने कहा, “हम स्कूल से घर आए और हमें बताया गया कि पापा को पुलिस ले गई है। उसके कुछ ही समय बाद, पुलिसकर्मी बार-बार हमारे घर आने लगे और मेरी मां पर केस वापस लेने और इसमें शामिल लोगों का नाम न लेने का दबाव बनाने लगे। जब हम 1994 में अमृतसर वाले घर में रहने गए, तो मेरे पिता ने कुछ ऐसा कहा जो उस समय अजीब लगा। पड़ोसियों के साथ एक छोटी सी बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं खालड़ा गांव का एक आम आदमी हूं। अगर कोई पुलिस अफ़सर यह पूछने आए कि खालड़ा कहां रहता है, तो बस उसे मेरा घर दिखा देना। बाद में हमें समझ आया कि उन्हें पता था कि वे कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं।”

नवकिरण ने कहा कि मेरे पापा के अगवा होने के बाद, सैकड़ों परिवार हमारे दरवाज़े पर आने लगे। कई लोगों ने मेरे पिता की सलाह पर गायब हुए रिश्तेदारों का पता लगाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तभी हमें एहसास हुआ कि उनका काम हमारे परिवार से कहीं ज़्यादा बड़ा था।

नवकिरण ने आगे कहा, “तीन दिन के अंदर ही मेरी मां ने तय किया कि वे घर पर बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकतीं। वे सुप्रीम कोर्ट गईं। अहम बात यह है कि उन्होंने सिर्फ़ मेरे पिता के गायब होने के मामले में ही राहत नहीं मांगी। उन्होंने कथित फ़र्ज़ी एनकाउंटर और गैर-कानूनी तरीके से अंतिम संस्कार किए जाने के मामलों में की गई मेरे पिता की पूरी जांच-पड़ताल भी कोर्ट के सामने रखी। यही CBI जांच का आधार बना। आख़िरकार उनके मामले ने कई दूसरे पीड़ितों के लिए भी न्याय पाने का रास्ता खोल दिया।”

सवाल: आपके पिता के केस ने पंजाब और सिस्टम को कैसे बदला?

जवाब: मेरे पिता कभी सिस्टम से भागे नहीं, उन्होंने कानून के ज़रिए इसे चुनौती देना चुना। एक बार, जब मेरे दादाजी को चिंता हुई कि उनके एक्टिविज़्म की वजह से परिवार को कभी न खत्म होने वाले कोर्ट केस में घसीटा जाएगा, तो मेरे पिता ने जवाब दिया, “मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं।” जब उन्हें किडनैप किया गया, तो पूरे पंजाब में नकली एनकाउंटर और गायब होने की घटनाएं हो रही थीं। बहुत कम लोगों ने पुलिस पर सवाल उठाए। उनके केस ने इसे बदल दिया। पहली बार, पंजाब पुलिस ने खुद को कोर्ट, मीडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपने कामों का बचाव करते हुए पाया। उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी सारी हत्याओं के बाद, एक लाश उनके लिए इतनी भारी हो जाएगी।

खालड़ा के बारे में कनाडा से लेकर अमेरिका तक ने सवाल उठाए गए। दबाव सिर्फ़ पंजाब तक ही सीमित नहीं रहा। वॉर्निंग के बावजूद मेरी मां ने सिक्योरिटी या हमारे रूटीन में कोई भी बदलाव करने से मना कर दिया। हम एक ही घर में रहते रहे और एक ही स्कूल में पढ़ते रहे। उनका मानना था कि डर हमारी ज़िंदगी का तरीका नहीं बन सकता।

लगभग तीन साल तक हमें नहीं पता था कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ था। हमें सबसे बुरे का शक था लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। 1998 में जब पूर्व पुलिसवाले कुलदीप सिंह बछरा ने बताया कि मेरे पिता की हत्या कैसे हुई थी, तभी हमने माना कि वह चले गए हैं। मेरे पिता की मौत, जितनी भी दर्दनाक थी, शायद उसने कई और लोगों को वैसी ही किस्मत से बचने में मदद की।

सवाल: तीन दशक से भी ज़्यादा समय बाद, सतलुज ने आपके पिता की कहानी को फिर से लोगों की चर्चा में ला दिया है, लेकिन फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया गया है। आप इस विवाद को कैसे देखती हैं?

जवाब: हमें कभी हैरानी नहीं हुई। हमें शुरू से ही विरोध का अंदाज़ा था। हमने डायरेक्टर हनी त्रेहान से भी कहा था कि यह फिल्म बनाना आसान नहीं होगा। एक शरीर इतना भारी साबित हुआ कि सरकार उसे भूल नहीं पाई। मेरे पिता 1995 से सिस्टम का पीछा कर रहे हैं और ज़ाहिर है, अब भी कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि फिल्म को रोकने की कोशिश ने इस पर और ज़्यादा ध्यान खींचा है। लोग अब उस समय के बारे में पढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। यह अपने आप में बहुत जरूरी है। हनी त्रेहान ने अपना काम कोर्ट के रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेड सबूतों के आधार पर किया। फिल्म में कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। असल में, हमने अपनी बात साफ कर दी थी कि अगर फिल्म को रिलीज़ करना ही है, तो उसे पूरी तरह से रिलीज किया जाना चाहिए। हम बहुत ज्यादा हल्के किए गए वर्जन का सपोर्ट नहीं करेंगे। लोग अक्सर मेरे पिता के 25,000 गायब लोगों के अंदाज़े पर सवाल उठाते हैं। हम उस आंकड़े पर तब तक कायम हैं जब तक कोई कुछ और साबित नहीं कर देता।

सवाल: कुछ नेता और आलोचक आपके पिता को खालिस्तान आंदोलन का हमदर्द बताते रहते हैं। केंद्र ने सुरक्षा चिंताओं और कट्टर भावना को बढ़ावा देने की संभावना का हवाला देकर बैन को सही ठहराया है। आप इस पर क्या जवाब देंगी?

जवाब: मेरे पिता कानून मानने वाले नागरिक थे। मज़े की बात यह है कि पंजाब पुलिस ने भी कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने कोई जुर्म किया है। ट्रायल के दौरान उनका कहना था कि उनके खिलाफ एक भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं था। तो सीधा सवाल यह है कि अगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, तो उन्हें किडनैप करके क्यों मारा गया? उनका मानना था कि इंसाफ कानून से बनी संस्थाओं के जरिए ही मिलना चाहिए। मेरी मां ने उनके किडनैप होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाकर ठीक यही किया। हां, मेरे पिता एक पक्के सिख थे। उन्होंने उस समय के सिखों के संघर्ष और तकलीफ़ को गहराई से पहचाना और उनसे हमदर्दी रखी। इस बात से इनकार करने की कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने काम को धर्म तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने हर उस पीड़ित का डॉक्यूमेंट बनाया जिससे वे मिले। उनके रिकॉर्ड से हिंदू नामों को कभी नहीं हटाया गया। उनकी चिंता मानवाधिकार थी, पीड़ित का धर्म नहीं।

उनका मानना था कि हर आंदोलन इंसाफ पर आधारित होना चाहिए और कभी भी बेगुनाह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। उनके कई करीबी दोस्त हिंदू थे जो उनकी मौत के बाद हमारे परिवार के साथ खड़े थे और हमारे साथ दुख में शामिल हुए। मुझे जो बात खास लगी वह यह है कि जिन लोगों ने असल में फिल्म देखी है, वे गायब होने, गैर-कानूनी अंतिम संस्कार और मानवाधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। खालिस्तान पर बहस को ज़्यादातर वे लोग बढ़ावा दे रहे हैं जो उन मुश्किल सवालों से ध्यान हटाना चाहते हैं। हिंदू-सिख बाइनरी को फिर से खड़ा करने की कोशिश सिर्फ मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाती है।

सवाल: पंजाब एक और चुनाव की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने फिल्म पर अपनी राय देना शुरू कर दिया है। क्या आपको उनसे किसी सपोर्ट की उम्मीद है?

जवाब: हमने सीखा है कि राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए, सभी पार्टियां (BJP, कांग्रेस, SAD या अब AAP) एक जैसी हैं। बीजेपी ने अब फिल्म पर बैन लगाकर यह साबित कर दिया है। मेरे पिता शिरोमणि अकाली दल के साथ काम करते थे, फिर भी उनके किडनैप होने के बाद, मेरी मां को उनकी लीडरशिप ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने और अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने की सलाह दी। इसलिए हमने इसे कभी किसी एक राजनीतिक पार्टी की लड़ाई के तौर पर नहीं देखा। हमारे लिए यह हमेशा सरकार और उसके पावर इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में था। सरकारें बदलीं, पार्टियां बदलीं, लेकिन हमारी कानूनी लड़ाई सोलह साल तक चलती रही, जब तक कि मेरे पिता के केस में आखिरकार सज़ा नहीं मिली।

सवाल: अगर आज राजनीतिक नेता लीडर्स सच में परेशान हैं, तो उन्हें उन सालों में पंजाब में मरने वाले हर किसी का ईमानदारी से हिसाब-किताब रखने में मदद करनी चाहिए। क्यों न एक इंडिपेंडेंट ‘डेथ सेंसस’ किया जाए ताकि सबूतों के आधार पर सच्चाई सामने आए, न कि अलग-अलग कहानियों के आधार पर?

जवाब: आलोचकों का कहना है कि फिल्म पंजाब की दुखद घटना का सिर्फ़ एक पहलू दिखाती है और मिलिटेंट्स या बगावत के दौरान परेशान हुए दूसरे लोगों द्वारा हिंदुओं की हत्याओं को ठीक से नहीं दिखाती है। लगभग चालीस सालों तक घटनाओं का सरकारी वर्जन पब्लिक बातचीत पर हावी रहा। अब जाकर सिख और पंजाबी अपनी कहानियाँ बताने लगे हैं। इसे किसी और की तकलीफ़ को मिटाने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

हर बेगुनाह की जान जाना मायने रखता है। हिंदू, सिख और दूसरे समुदायों के लोग, सभी ने उन सालों में तकलीफ़ सही। मेरे पिता ने अपने डॉक्यूमेंटेशन से हिंदू पीड़ितों को कभी बाहर नहीं रखा। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि नकली एनकाउंटर और सीक्रेट क्रिमेशन में कथित तौर पर मारे गए लोगों में से बहुत बड़ी संख्या सिख थी।

एक तरह के पीड़ितों को पहचानने से दूसरे को कम नहीं किया जा सकता। असली चुनौती एक पूरा और ईमानदार हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनाना है। खालरा तीन दशकों से सिस्टम का पीछा कर रहे हैं क्योंकि उनके उठाए गए मुद्दों पर कभी पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया। जब तक सच्चाई का ईमानदारी से सामना नहीं किया जाता, उनकी कहानी वापस आती रहेगी।