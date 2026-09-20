Uttar Pradesh News: बहुजन समाज पार्टी पारिवारिक मुद्दों से जूझ रही है। पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में अपना अंतिम फैसला सुनाया है कि उनके दोनों भतीजे आकाश आनंद और ईशान आनंद पार्टी में कोई पद धारण करके राजनीति में शामिल नहीं होंगे।

उनका यह फैसला बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश को सभी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त करने और ईशान को पार्टी का मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक नियुक्त करने के कुछ दिनों बाद आया है। 2024 से मायावती आकाश को दो बार पार्टी के शीर्ष पदों से बर्खास्त कर चुकी हैं, लेकिन बाद में उन्हें फिर से शामिल कर लिया है।

बसपा के भीतर चल रहे पारिवारिक कलह ने पार्टी के संकट को और गहरा कर दिया है, जो फरवरी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही है। 2022 के चुनावों में, बसपा उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से केवल एक सीट जीत सकी थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में, पार्टी को राज्य में एक भी सीट नहीं मिली।

पिछले एक साल में मायावती ने पार्टी में एकमात्र सत्ता केंद्र के रूप में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ-साथ वरिष्ठ नेताओं की संगठनात्मक भूमिकाओं में बार-बार बदलाव किए हैं। हालांकि, बसपा नेताओं की एक मुख्य टीम है जो वर्षों से उनके साथ मिलकर काम कर रही है और मायावती पार्टी चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर नियमित रूप से उनसे सलाह लेती रही हैं।

आनंद कुमार

मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार, जो आकाश और ईशान के पिता हैं, लखनऊ और दिल्ली में बसपा की सभी राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेने के लिए बाध्य हैं। इस महीने की शुरुआत में, मायावती ने उन्हें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों को मिलाकर बने पार्टी के दो क्षेत्रों की नियमित बैठकें आयोजित करने और पार्टी की रिपोर्ट देने के लिए इन राज्यों का दौरा करने का अतिरिक्त कार्य सौंपा था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रभार उन्होंने स्वयं अपने पास रखा है।

बसपा प्रमुख ने ईशान द्वारा कुछ समय के लिए संभाले गए मुख्य क्षेत्र समन्वयक के पद को समाप्त करने के बाद कुमार की भूमिका का विस्तार किया। उन्होंने हाल ही में कहा कि वह भाई-भतीजावाद के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन चूंकि वह एक महिला हैं, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने भाई कुमार को अपने साथ रखना पड़ा ताकि वह पार्टी का सुचारू रूप से संचालन जारी रख सकें।

मायावती ने 2017 के उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद पहली बार कुमार को बसपा उपाध्यक्ष नियुक्त किया था, जब पार्टी को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में, उन्होंने भाई-भतीजावाद के आरोपों का खंडन करते हुए कुमार के इस्तीफे की घोषणा की, लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर उन्हें फिर से नियुक्त कर दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बसपा प्रमुख कुमार पर भरोसा करते हैं और संगठनात्मक मामलों पर अक्सर उनकी राय लेते हैं।

सतीश चंद्र मिश्रा

बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा 2003 से इस पद पर हैं। वे एक वरिष्ठ वकील और तीन बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वे मायावती सरकार के कार्यकाल में मई 2002 से अगस्त 2003 तक उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल रहे। वे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष भी हैं।

पिछले महीने, मायावती ने आगामी यूपी चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी के अलावा मिश्रा को कानूनी और मीडिया मामलों का प्रभार सौंपा था। बसपा के एक पदाधिकारी ने कहा, “बहन जी (मायावती) कानूनी मुद्दों पर हमेशा मिश्रा जी से सलाह लेती हैं, खासकर जब उन्हें किसी सरकारी प्रस्ताव, विधेयक या संवैधानिक मामले पर मीडिया में अपनी राजनीतिक राय देनी होती है।”

मिश्रा को पार्टी के सामाजिक इंजीनियरिंग फार्मूले के अनुरूप दलितों और ब्राह्मणों के बीच भाईचारा विकसित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। 2022 के चुनावों से पहले, मिश्रा ने राज्य भर में पार्टी की प्रबुद्ध वर्ग विचार-गोष्ठी (ब्राह्मणों की विशेष सभाएं) को संबोधित किया था।

मेवालाल गौतम

बसपा के एक अन्य राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम, जो फतेहपुर के रहने वाले हैं, मायावती के फैसलों को पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। वे संगठनात्मक कार्यक्रमों के साथ-साथ मायावती की पार्टी नेताओं के साथ बैठकों का समन्वय भी करते हैं। पिछले साल मायावती ने उन्हें ओबीसी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए गठित “पिछड़ा वर्ग भाईचारा समितियों” की मासिक बैठकें आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब मायावती 2007 से 2012 तक मुख्यमंत्री थीं, तब गौतम उनके ओएसडी थे। लखनऊ स्थित बसपा मुख्यालय में गौतम पार्टी नेताओं के फोन कॉल लेते हैं और उनके संदेश मायावती तक पहुंचाते हैं।

मायावती ने 2022 के चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश की सभी 84 अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों पर पार्टी के चुनाव प्रचार की निगरानी का जिम्मा मेवालाल को सौंपा था। हालांकि, बसपा इनमें से एक भी सीट जीतने में असफल रही।

अरविंद कुमार गौतम

दिल्ली स्थित बसपा कार्यालय से कार्यरत, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद कुमार गौतम राजधानी में वरिष्ठ पार्टी नेताओं की बैठकों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें दिल्ली के बहुजन प्रेरणा केंद्र और नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर बी.आर. आंबेडकर और पार्टी के संस्थापक कांशी राम को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित कार्यकर्ता कार्यक्रमों के दौरान आवश्यक व्यवस्था करने का भी दायित्व सौंपा गया है। जब आकाश आनंद बसपा का एक प्रमुख चेहरा थे, तब अरविंद उनकी रैलियों और कार्यकर्ताओं की बैठकों के लिए उनके दौरों का समन्वय भी किया करते थे।

श्रीधर

तमिलनाडु के रहने वाले बसपा कोषाध्यक्ष श्रीधर मायावती के भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं। सूत्रों के अनुसार, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई अन्य भाषाओं में उनकी दक्षता के कारण, वे दक्षिणी राज्यों में पार्टी के मामलों की निगरानी में शामिल रहे हैं।

चुनाव के दौरान, श्रीधर पर यह जिम्मेदारी थी कि वह मीडिया या सोशल मीडिया में उन उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्रकाशित करवाएं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।

रामजी गौतम

राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, 50 वर्ष, वर्तमान में बसपा के एकमात्र सांसद हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष नवंबर में समाप्त हो रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा, “रामजी के कार्यकाल के बाद से जब वह संसद में होते हैं, तो बहन जी उन्हें संसदीय मामलों और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में मार्गदर्शन करती हैं।” साथ ही यह भी बताया कि वह पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक हैं और पार्टी के कामकाज की अच्छी समझ रखते हैं।

लखीमपुर खीरी के रहने वाले रामजी, जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में एमबीए किया है, अपना व्यवसाय भी चलाते हैं। वे पहली बार 2018 में तब सुर्खियों में आए जब मायावती ने उन्हें बसपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। जून 2019 में, उन्होंने रामजी को पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया और आनंद कुमार ने उपाध्यक्ष पद से उनका स्थान लिया। वे तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान सहित कई राज्यों में पार्टी प्रभारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2022 में मायावती ने रामजी को बसपा का केंद्रीय समन्वयक नामित किया था।

विश्वनाथ पाल

2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव हारने के कुछ महीनों बाद, मायावती ने उसी साल दिसंबर में एक एमबीसी (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) नेता विश्वनाथ पाल को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। सूत्रों ने बताया, “बीएसपी में उनकी छवि एक धर्म प्रचारक की है। चूंकि वे उत्तर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष हैं, इसलिए बहन जी उनसे नियमित रूप से 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों और संगठनात्मक टीमों की समीक्षा के लिए बात करती हैं।”

पाल, मेवलाल गौतम के साथ मिलकर पिछड़ा वर्ग भाईचारा समितियों के काम की देखरेख करने के साथ-साथ, पार्टी की ओर से ओबीसी समुदाय तक पहुंच बनाने का काम भी संभाल रहे हैं।

नौशाद अली

उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य नौशाद अली बसपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में इकलौते मुस्लिम चेहरे हैं। कन्नौज जिले के रहने वाले नौशाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और मायावती अल्पसंख्यक मुद्दों पर सुझाव लेने के लिए जिन नेताओं से बातचीत करती हैं, उनमें नौशाद भी शामिल हैं। इस साल फरवरी में, उन्हें 2027 के चुनावों से पहले पार्टी के लिए मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए लखनऊ, कानपुर और आगरा मंडलों का प्रभार सौंपा गया था।

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बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। इसके कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में एनडीए सहयोगी से लेकर विपक्षी पार्टियों और बहुजन आंदोलन के नेताओं तक, कई राजनीतिक समूह मायावती के भतीजे आकाश आनंद से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…