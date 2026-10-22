Sarfaroshi ki tamanna history: ‘सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है’ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों में इन पंक्तियों को प्रदर्शनकारियों की ओर से खूब गाया गया था। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है जब विरोध प्रदर्शनों में करीब 100 साल पुरानी इस देशभक्ति गजल का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों की ओर से किया गया हो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 21 वीं सदी तक के हर विरोध प्रदर्शन में इन पंक्तियों का इस्तेमाल हुआ ही है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे लोकप्रिय क्रांतिकारी रचनाओं में से एक इस गजल की पंक्तियों के बिना हर वो विरोध प्रदर्शन जिसमें लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग उठाई जाती हो वह अधूरा है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों में AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा ने इस ऐतिहासिक गजल को गया था।

किसने की थी इस गजल की रजना?

11 लाइनों वाली यह मशहूर गजल 1920 में पटना के उर्दू कवि बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी। पटना को अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सरनेम अजीमाबाद पड़ा। इस गजल को वैसे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से जोड़कर देखा जाता है। इस गजल की रचना के पीछे जलियांवाला बाग हत्याकांड का दर्द, अंग्रेजी हुकूमत का दमन, क्रांतिकारियों का संघर्ष और एक कवि की पहचान खो जाने की पीड़ा शामिल है।

कौन थे ‘सरफरोशी की तमन्ना’ को लिखने वाले बिस्मिल अजीमाबादी?

‘सरफरोशी की तमन्ना’ के रचनाकार बिस्मिल अजीमाबादी का जन्म बिहार के पटना में एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में हुआ था। पटना को ऐतिहासिक रूप से अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता था। उनका मूल नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन बताया जाता है। उन्होंने शायरी की दुनिया में ‘बिस्मिल’ उपनाम अपनाया।

साहित्य और उर्दू शायरी परिवार से ताल्लुक था अजीमाबादी का

बिस्मिल अजीमाबादी को बचपन से ही साहित्य और उर्दू शायरी का माहौल मिला। उनके परिवार में कई जाने-माने शायर थे। उनके दादा मुबारक अजीमाबादी और शाह मुबारक काकवी अजीमाबादी के अलावा उनके मामा कमाल अजीमाबादी भी साहित्यिक परंपरा से जुड़े थे।

बिस्मिल को शाद अजीमाबादी से मिला था मार्गदर्शन

बिस्मिल अजीमाबादी ने मशहूर उर्दू शायर शाद अजीमाबादी से मार्गदर्शन प्राप्त किया। शाद अजीमाबादी अपने दौर के प्रतिष्ठित शायरों में से एक थे। बिस्मिल का साहित्यिक झुकाव समय के साथ गहरा होता गया और पटना की उर्दू साहित्यिक संस्कृति ने उनकी रचनात्मकता को नई दिशा दी।

राष्ट्रवादी भावना कैसे जागृत हुई?

वे पटना की अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू लाइब्रेरी भी जाया करते थे। वहां साहित्यिक गतिविधियों और उर्दू कविता के प्रति उनकी रुचि और मजबूत हुई। इसी दौर में देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी भावना तेजी से फैल रही थी, जिसका असर उनकी रचनाओं पर भी पड़ा।

जलियांवाला बाग हत्याकांड का इस गजल के पीछे क्या है रोल?

‘सरफरोशी की तमन्ना’ की पृष्ठभूमि समझने के लिए 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को याद करना जरूरी है। उस दिन बैसाखी के मौके पर पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। यह भीड़ रॉलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठा हुई थी। ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाईं। इस घटना में बड़ी संख्या में लोग मारे गए और घायल हुए।

रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और कुछ मामलों में बिना मुकदमे के हिरासत में रखने जैसी शक्तियां दी थीं। इस कानून और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने देशभर में आक्रोश पैदा कर दिया था।

बिस्मिल अजीमाबादी भी इस घटना से बेहद प्रभावित हुए। देश की आजादी के लिए उठ रही आवाजों और ब्रिटिश शासन के दमन के बीच उन्होंने इस गजल को लिखा था जिसमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और बलिदान देने का संकल्प झलकता है। यह रचना केवल कविता नहीं थी, बल्कि उस दौर के युवाओं की बेचैनी, साहस और स्वतंत्रता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति बन गई।

कब लिखी गई थी ‘सरफ़रोशी की तमन्ना’?

बिस्मिल अजीमाबादी ने यह गजल 1920 में लिखी थी। बताया जाता है कि उन्होंने इसे उसी साल कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुनाया था। बाद में 1921 में यह ग़ज़ल उर्दू पत्रिका ‘सबा’ में प्रकाशित हुई। गजल की भाषा और उसके तेवर ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का संदेश देते थे। इसके प्रकाशन के बाद ब्रिटिश प्रशासन की नाराजगी की खबरें सामने आईं।

राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से क्यों मशहूर हुई यह गजल?

‘सरफरोशी की तमन्ना’ के साथ सबसे बड़ा ऐतिहासिक भ्रम इसके रचनाकार को लेकर है। आमतौर पर लोग इस गजल को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की रचना मानते हैं। इसकी एक बड़ी वजह दोनों का एक ही उपनाम ‘बिस्मिल’ होना है।

राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में शामिल थे। वे कवि और लेखक भी थे। काकोरी ट्रेन कार्रवाई से जुड़े मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल ने देशभर में क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान इस गजल को पढ़ा और लोकप्रिय बनाया। उनकी शहादत और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के कारण यह रचना उनके नाम के साथ गहराई से जुड़ गई।

आज भी विरोध प्रदर्शनों में गूंजती है यह गजल

‘सरफरोशी की तमन्ना’ की लोकप्रियता केवल स्वतंत्रता संग्राम तक ही सीमित नहीं रही। समय के साथ यह बिस्मिल की यह रचना अन्याय, सत्ता के विरोध और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग का प्रतीक बन गई। हाल फिलहाल के कई विरोध प्रदर्शनों में इस गजल को प्रमुखता से गाया गया है।

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध में हुए प्रदर्शनों सहित कई आंदोलनों में इसकी पंक्तियां सुनाई दीं। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में भी इसे प्रतिरोध की आवाज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हालिया विरोध प्रदर्शनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के दौरान छात्र नेता नेहा बोरा ने इस गजल को गाया था।

फिल्मों में भी गाई गई यह गजल

इस गजल को हिंदी सिनेमा ने भी लोकप्रियता दिलाई है। ‘शहीद’ (1965), ‘सरफरोश’ (1999), ‘द लीजेंड ऑफ भगत सिंह’ (2002) और ‘रंग दे बसंती’ (2006) जैसी फिल्मों में क्रांतिकारी भावना से जुड़ी कविताओं और गीतों ने इस रचना को नई पीढ़ियों तक पहुंचाया है।