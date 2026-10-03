यूपी में 11 स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की एमएलसी सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले गोरखपुर में बीजेपी को झटका लगा है। दरअसल, एमएलसी चुनाव का टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के वरिष्ठ नेता संजयन त्रिपाठी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। शनिवार को उन्होंने अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ली।

अखिलेश यादव ने उनका पार्टी में स्वागत किया। संजयन त्रिपाठी के साथ-साथ आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय MLC डॉ. आकाश अग्रवाल भी सपा में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने इन दोनों को अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है।

सपा ने दोनों को बनाया प्रत्याशी

अखिलेश यादव ने संजयन त्रिपाठी को गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है जबकि आकाश अग्रवाल आगरा खंड स्नातक से सपा के उम्मीदवार घोषित हुए हैं। सपा ने इन दोनों ही सीटों पर पहले से घोषित उम्मीदवारों की जगह अब इन्हें टिकट दिया है।

क्यों नाराज हुए थे संजयन त्रिपाठी?

समाजवादी पार्टी ने इससे पहले आगरा खंड स्नातक सीट से शशांक यादव और गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक सीट से कमलेश यादव को प्रत्याशी घोषित किया था। वहीं दूसरी तरफ संजयन त्रिपाठी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था जिसकी वजह से उन्होंने बागी तेवर दिखाए। बीजेपी ने संजयन त्रिपाठी की जगह ध्रुव कुमार त्रिपाठी को टिकट दिया था। इसके बाद संजयन त्रिपाठी ने शुक्रवार को अपनी गाड़ी से बीजेपी का झंडा उतार दिया था। इसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि वह बीजेपी छोड़ देंगे।

एमएलसी चुनाव में बीजेपी के प्रमुख उम्मीदवार

बता दें कि भाजपा ने जो एमएलसी चुनाव को लेकर सूची जारी की है, उसमें वाराणसी स्नातक से केदारनाथ सिंह, मेरठ से दिनेश गोयल, इलाहाबाद झांसी से अशोक कुमार राठौर को मैदान में उतारा है। वहीं वाराणसी शिक्षक सीट से डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, आगरा से इंजीनियर हरीकिशोर तिवारी और गोरखपुर-फैजाबाद से ध्रुव त्रिपाठी को टिकट दिया है।

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आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि मैंने देखा कि राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। उन्होंने हमें और बाकी सभी को इस मुद्दे के बारे में जागरूक किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…