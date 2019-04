प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में होंगी शामिल,संजय राउत ने किया ऐलान

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़ने वाली नेता प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में शामिल होंगी। एनआई के मुताबिक शिवसेना के नेता संजय राउत ने बताया कि प्रियंका चतुर्वेदी आज शिवसेना में शामिल होंगी। टेलीविजन डिबेट्स कांग्रेस का पक्ष रखने वाली तेजतर्रार प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने आज यानी शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने मथुरा में कार्यकर्ताओं की बदसलूकी की वजह से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा।

प्रियंका ने की थी ये शिकायतः प्रियंका ने इससे पहले ट्वीट करते हुए कहा था, कांग्रेस में खून-पसीना बहाने वालों की बजाय गुंडों को तरजीह दिए जाने से दुखी हूं। मैंने पार्टी के लिए हर तरह की आलोचना और अपशब्द सुने लेकिन जब मुझे पार्टी के भीतर ही धमकियां मिल रही है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

धमकियां देने वाले लोग बच गए। उनका बिना किसी कार्रवाई के बच जाना दुर्भाग्यपूर्ण हैं।इसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर नाम के आगे से कांग्रेस प्रवक्ता भी हटा लिया है।

Congress Spokesperson Priyanka Chaturvedi wrote to Rahul Gandhi, said have resigned from all posts and the primary membership of the party pic.twitter.com/kwk7qO1EyL

— ANI (@ANI) April 19, 2019