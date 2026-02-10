Lok Sabha Speaker No Confidence Motion: लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के चलते कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात करने के गंभीर आरोप लगाए थे। अब कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। न्यूज एजेंसी ANI ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा है कि लोकसभा महासचिव को जल्द ही नोटिस सौंपा जाएगा।

दरअसल, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी तक का रुख कांग्रेस से अलग है। ऐसे में स्पीकर के खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले आज संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में ही सरकार और स्पीकर को घेरने पर मंथन हुआ।

Meeting of INDIA bloc floor leaders in the office of the Leader of Opposition, Rajya Sabha, & Congress President Mallikarjun Kharge in the Parliament House complex held today. Lok Sabha LoP Rahul Gandhi also present in the meeting.



(Source: AICC) pic.twitter.com/TQGGoD8FWS — ANI (@ANI) February 10, 2026

संजय राउत ने दिया कांग्रेस का साथ

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्षी दलों की योजना पर शिवसेना के यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि कल जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब लोकसभा अध्यक्ष ने भी सहयोग नहीं किया। आज हम फिर कोशिश करेंगे। अगर ओम बिरला नहीं मानते और उनका रवैया ऐसा ही रहा, तो विपक्ष को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। हमें आज ही नोटिस देना होगा।

#WATCH | Delhi: On the Opposition parties to bring a no-confidence motion against Lok Sabha Speaker Om Birla, Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut says, "… Yesterday, when the House started, even the Lok Sabha Speaker did not cooperate. Today we will try again. If Om Birla does not… pic.twitter.com/ziUMiiepXa — ANI (@ANI) February 10, 2026

100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर

सूत्रों के अनुसार, इस नोटिस पर 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के तहत, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से अध्यक्ष को 14 दिन की अनिवार्य नोटिस अवधि के बाद हटाया जा सकता है। सदन में बार-बार व्यवधान के बीच इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच कई दिनों तक चले विचार-विमर्श के बाद यह कदम उठाया गया है।

टीएमसी देना चाहती है तीन दिन का वक्त

खास बात यह है कि कांग्रेस स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन टीएमसी अभी ओम बिरला को मोहलत देना चाहती है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस अपनी चार मांगे लिखकर पहले स्पीकर को दे, उस पर चर्चा के लिए तीन दिन का समय दिया जाए, इसके बाद भी अगर उनकी मांगे न मानी जाएं, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए।

विपक्ष ने स्पीकर पर उठाए हैं सवाल

विपक्ष ने कई तरह की शिकायतें उठाई हैं, जिनमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न देना, विपक्षी सदस्यों का निलंबन और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों पर उनके खिलाफ कथित निष्क्रियता शामिल है।

इतना ही नहीं, विपक्षी दलों के नेताओं ने स्पीकर के इस दावे पर भी आपत्ति जताई है कि महिला सांसद प्रधानमंत्री के लिए खतरा पैदा करती हैं। सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए तत्काल कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि संसदीय नियमों के अनुसार, विपक्ष का नेता एक छाया प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यहां विपक्ष के नेता को सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

पक्षपात के गंभीर आरोप

केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि सरकार कुछ भी कह सकती है और किसी पर भी हमला कर सकती है।”वेणुगोपाल ने अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष स्वयं कांग्रेस की महिला सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस सदन में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है और उन्हें अनुमति तक नहीं दी जा रही है।

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष कांग्रेस की अगुवाई में मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्लानिंग पहले ही हो गई थी। विपक्ष ने यह फैसला राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं देने और कांग्रेस की महिला सांसदों के खिलाफ सदन में अनुचित स्थिति पैदा करने के आरोपों पर लिया गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।