कोर्ट ने अवमानना मामले में शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत को राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राउत की तरफ दाखिल माफीनामे को स्वीकार नहीं किया और उन्हें एक बार फिर बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि संजय राउत को सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि दिल से माफी मांगनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार निखिल वागले का माफीनामा भी खारिज कर दिया।

सांसद संजय राउत को कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने राउत को उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर फटकार लगाई और कहा कि उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलते समय अपनी जिम्मेदारी और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।

मामले की सुनवाई के दौरान संजय राउत खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे जबकि पत्रकार निखिल वागले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रदीप राय ने राउत के माफीनामे का विरोध किया।

प्रदीप राय ने दलील दी कि एक तरफ संजय राउत माफी मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट कर रहे हैं जिनसे उनकी माफी की गंभीरता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में आग लगने की घटना की तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा कि राउत को सांसद होने के नाते अपने सार्वजनिक बयानों और आचरण का भी ध्यान रखना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि संजय राउत इस तरह के पोस्ट बार-बार करते हैं और उन्हें आदतन ऐसा करने वाला बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने राउत को सार्वजनिक बयानबाजी में संयम बरतने की दी नसीहत

सुनवाई के दौरान जस्टिस कुमार ने संजय राउत को उनके राजनीतिक और पत्रकारिता से जुड़े अनुभव की याद दिलाई। कोर्ट ने कहा कि वह एक अनुभवी राजनेता और सांसद हैं। वह खुद पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं और अदालत उन्हें कई बार बहस में सुन चुकी है।

जस्टिस कुमार ने कहा, ”मिस्टर संजय राउत, आप एक अनुभवी राजनेता हैं। जब आप वकील थे, तब से हम आपके भाषण सुनते आ रहे हैं। आप एक अनुभवी सांसद हैं और खुद भी पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से बोलते समय किस तरह का संयम बरतना चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट ने राउत के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल उठाए, जिसमें अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में आग लगने की घटना को भारत की घटना बताने का आरोप है। कोर्ट ने इस पोस्ट को लेकर संजय राउत से एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने को कहा।

कैंसर और कीमोथेरेपी का दिया गया हवाला

सुनवाई के दौरान संजय राउत के वकील ने अदालत को बताया कि वह कैंसर के मरीज हैं और उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। इसके बावजूद कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों से बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा।

8 दिसंबर को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और निखिल वागले को नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। अदालत ने दोनों को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के माफीनामे स्वीकार नहीं किए हैं और उन्हें अपने जवाब में माफी के प्रति गंभीरता और जिम्मेदारी दिखाने का एक और मौका दिया है।