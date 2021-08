सोनिया गांधी के साथ बैठक में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता बोले- विपक्ष एकजुट

शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 20 अगस्त को कांग्रेस शासित राज्यों के नेताओं और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगी। राउत ने कहा कि विपक्ष एकजुट है। इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। सोनिया उद्धव ठाकरे समेत कांग्रेस-शासित राज्यों के सभी सीएम से मुलाकात करेंगी।

संजय राउत ने राज्यसभा में मार्शल लॉ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है। राउत ने कहा कि विधेयक पारित करने के दौरान सुरक्षा मार्शलों को बुलाया गया था। क्या आप हमें डराना चाहते हैं? आज हम खड़गे जी के कक्ष में बैठक करेंगे और तय करेंगे कि क्या करना है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बुरी तरह से प्रभावित हुई। हालात इतने बिगड़े कि दोनों सदनों को तय समय से पहले ही स्थगित करना पड़ गया है।

विपक्ष का आरोप है कि सरकार उन्हें डराने की कोशिश में है। गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में 15 पार्टियों विजय चौक से संसद तक मार्च निकाला। संसद परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा के पास तक यह मार्च चला। इस दौरान और मानसून सत्र को वक्त से पहले खत्म करने और चर्चा से बचने का विरोध किया गया। विपक्षी पार्टियां इस मसले पर संसद के बाहर भी अब बेहतरीन तालमेल दिखा रही हैं।

is this our parliamentary Democracy?

Marshall law in Temple of Democracy..

राज्यसभा…. pic.twitter.com/52oKWZ6swQ

