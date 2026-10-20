लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वियतनाम गए हैं। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नेता को लेकर एक दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने इससे जुड़े एक सवाल पर मीडिया को हंसते हुए जवाब दिया है, जो खासा चर्चा का विषय बना हुआ है।

संजय राउत ने राहुल गांधी के वियतनाम जाने से जुड़े सवाल पर कहा कि उन्हें लौटने दीजिए फिर भारत में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद से लोग तरह-तरह के कयास लग रहे हैं।

संजय राउत ने क्या कहा?

संजय राउत ने राहुल गांधी के वियतनाम जाने से जुड़े मीडिया के सवाल पर कहा, “हो जाएगा रिजीम चेंज, आप देखते रहिए… राहुल गांधी वियतनाम गए हैं न.. आने के बाद देखो।” इसके बाद वे अपनी कार में बैठ गए। संजय राउत के इस जवाब पर लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी वियतनाम जाकर ऐसा क्या करने वाले हैं, जिससे भारत में “सत्ता परिवर्तन” हो जाएगा?

"Regime change will happen. Rahul has gone to Vietnam hasn't he? Wait and see what happens when he returns".



Interesting formulation by Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut.

JUST WHAT IS RAHUL GANDHI GONE TO TO DO IN VIETNAM THAT WILL PROPEL "REGIME CHANGE" IN INDIA?

Incidentally,… pic.twitter.com/JRCXoUbXVd — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) October 20, 2026

2 साल में 4 बार जा चुके वियतनाम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल गांधी पिछले 2 साल से भी कम समय में 4 बार वियतनाम जा चुके हैं। इधर कांग्रेस नेताओं की ओर से भी जानकारी आ रही है कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही राहुल गांधी एक छोटे ब्रेक पर देश से बाहर चले गए हैं।

पार्टी नेताओं के मुताबिक, रविवार को गोवा में पार्टी की ‘गोय राखोन यात्रा’ में शामिल होने के बाद वे वियतनाम के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है, जिस पर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

भाजपा ने साधा निशाना

भाजपा ने राहुल गांधी के इस ब्रेक को लेकर निशाना साधा। भाजपा ने लिखा, “झूठ फैलाते-फैलाते थक गया, कुछ दिन वियतनाम घूम आया हूं, किसी को क्या ही पता चलेगा।”

भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने दावा किया कि राहुल पहले भी इस तरह का ब्रेक ले चुके हैं, “वह बिहार की यात्रा के बाद भी वियतनाम गए थे संभव है कि इस बार भी वहीं गए हों।”

कांग्रेस ने किया बचाव

हालांकि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार और वियतनाम यात्रा का बचाव किया और कहा, “राहुल कहां जाते हैं, कब यात्रा करते हैं, इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। दूसरे लोग भी विदेश जाते हैं।”

राहुल निभा रहे गठबंधन में अहम भूमिका

कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक, राहुल प्रदर्शनों की अगुवाई करने के साथ-साथ सांसदों की मौजूदगी पर भी नजर रख रहे हैं। वह गठबंधन के सहयोगियों को भी साथ लाने की कोशिश में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने इस बार सक्रिय रवैये और उनकी टीम से लगातार बैठकों ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों को व्यापक बनाने में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल ने यह तय करने के लिए खुद निगरानी की कि पार्टी के सांसद प्रदर्शन में शामिल हों और सहयोगी दलों की भी भागीदारी बनी रहे।

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एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वंशवादी राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी पार्टी नेहरू, गांधी या यादव परिवार के किसी व्यक्ति को अपना नेता नहीं बनाएगी, बल्कि इसके बजाय वह अपनी पार्टी के भीतर युवा मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को आगे बढ़ाएगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें