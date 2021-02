शिवसेना नेता संजय राउत ने मंगलवार को दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर में किसानों के विरोध स्थल पर जाकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से मुलाकात की। राउत ने कहा कि वे मुंबई से यहां इसलिए आए हैं क्‍योंकि हमारा कर्तव्‍य बनता है। उन्‍होंने कहा कि पूरी शिवसेना राकेश टिकैत के साथ है। उधर, टिकैत ने सरकार से वो नंबर मांगा जिस पर बात करने के लिए सरकार एक कॉल दूर है। उनका कहना था कि हमें दिल्ली जाना नहीं। उनका सवाल था कि सरकार रास्ते क्यों बंद कर रही है। टिकैत के मुताबिक, सरकार ने आम लोगों के रास्ते में कीलें लगाई हैं।

राउत दोपहर में करीब एक बजे यहां पहुंचे और मंच के पास टिकैत तथा अन्य प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। उस समय राउत सहित कुछ लोगों ने ही मास्क पहन रखे थे। राउत ने कहा, 26 जनवरी के बाद जिस तरह से यहां तोड़फोड़ हुई और आंदोलन के दमन की कोशिश की गई, हमने महसूस किया कि किसानों का समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके साथ पार्टी के सांसद अरविंद सावंत भी मौजूद थे।

We spoke to Tikait sahib, gave our message & expressed solidarity. Govt should speak to farmers in a proper way. Ego would not help run the country: Shiv Sena MP Sanjay Raut at Ghazipur border pic.twitter.com/8pbPSH39js

— ANI (@ANI) February 2, 2021