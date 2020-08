प्रियंका बोलीं- गांधी परिवार से ना हो कांग्रेस अध्यक्ष, संजय झा बोले- मैंने कहा था तो पार्टी विरोधी हो गया था

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने भाई और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की उस बात का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर के शख्स के पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा राहुल ने कहा कि गांधी परिवार से किसी को पार्टी का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। मुझे ये भी लगता है कि अब पार्टी को अपना रास्ता तलाशने की जरुरत है।

पूछने पर क्या पार्टी भाजपा के खिलाफ धारणा की लड़ाई हार चुकी है? प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस ने न्यू मीडिया (सोशल मीडिया) को समझने में देरी कर दी। और पार्टी ने जब तक इसके जरिए अपने विचार रखने शुरू किए तब तक काफी देर हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई गैर गांधी पार्टी का अध्यक्ष बनता है कि वो उसके निर्देशों का पालन करेंगी।

प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के इस विचार पर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने भी बिल्कुल वही बता कही थी। झा ने बुधवार (19 अगस्त, 2020) को एक ट्वीट में कहा, ‘मैंने भी बिल्कुल वही बात कही। ग्रैंड ओल्ड पार्टी को फिर से जीवंत करने के लिए गैर गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की जरुरत है। मगर मेरा कहना पार्टी विरोधी गतिविधि बन गया।’

पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में संस्पेंड चल रहे संजय झा के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर @opdroid1234 लिखते हैं, ‘पार्टी चलाने के लिए एक पायलट की जरुरत है और आप जैसे लोगों को फिर से बहाल किया जाना चाहिए।’ सुब्बाराव @yessirtns लिखते हैं, ‘आंटी पार्टी के रूप में जाने वाली कांग्रेस से आप गैर गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।’

I said exactly the same thing, the need for a new non-Gandhi Congress President to rejuvenate the Grand Old Party.

But that became “an anti-party activity. “

☹️

इसी तरह कपिल @Kapildhingra191 लिखते हैं, ‘जब दूसरों ने आपको समझाने की कोशिश की उस समय आप भी उनके जैसे थे।’ ज्ञानी बाबा @Gyaanibaba2020 नाम से एक यूजर लिखते हैं, ‘गैर गांधी से उनका मतलब वाड्रा से था। आपको अभी भी लगता है कि एक गैर गांधी शख्स पारदर्शी और ईमानदार प्रकिया से कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भगवान आप पर कृपा करे।’

