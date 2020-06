कांग्रेस ने हाल ही में पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने वाले संजय झा को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया है। पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने झा को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने को मंजूरी दी। इसके साथ ही अभिषेक दत्त और साधना भारती को कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किया गया है।

पार्टी प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद संजय झा ने ट्वीट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण दिया है। उन्होंने लिखा है, पंडित नेहरू ने एक बार एक समाचार पत्र में एक आत्म-आलोचनात्मक लेख लिखा था, जो निरंकुश बनने के खिलाफ चेतावनी थी। यही सच्ची कांग्रेस है, लोकतांत्रिक, उदारवादी, सहिष्णु, समावेशी। हम उन मूल्यों से बहुत दूर चले गए हैं। क्यों? मैं अभी भी कांग्रेस का एक निर्भय वैचारिक सिपाही बना हुआ हूं।

Pandit Nehru once wrote a self-critical piece anonymously in a newspaper warning against becoming autocratic. That is the true Congress;democratic, liberal, tolerant, inclusive. We have drifted far from those values. Why?

I remain a committed fearless ideological soldier of INC.

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) June 18, 2020