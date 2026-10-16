पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और इजरायली महावाणिज्य दूत यानिव रेवांच, नागपुर में 20 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयादशमी समारोह में प्रमुख अतिथियों में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम संघ के शताब्दी वर्ष के समापन का प्रतीक है।

इस कार्यक्रम में ‘दैनिक जागरण’ के संपादक संजय गुप्ता मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत अपना पारंपरिक विजयादशमी संबोधन देंगे। इसमें वे शताब्दी वर्ष के दौरान संघ की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे और आने वाले वर्ष के लिए प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे।

यह वार्षिक संबोधन संघ के कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह न केवल संगठन की गतिविधियों की समीक्षा का माध्यम है, बल्कि इसके जरिए संघ प्रमुख समकालीन राजनीतिक, सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आरएसएस का रुख भी स्पष्ट करते हैं।

जगदीप धनखड़ की उपस्थिति काफी अहम

आमंत्रित व्यक्तियों में धनखड़ की उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने पांच वर्षीय कार्यकाल के महज तीन साल पूरे होने से पहले ही 21 जुलाई, 2025 को उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ ने स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और मेडिकल सलाह का पालन करने की आवश्यकता का हवाला दिया था, लेकिन संसद के मानसून सत्र के उद्घाटन दिवस पर उनके इस्तीफे के समय ने राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए थे।

उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब संसदीय कामकाज के संचालन को लेकर मतभेदों की खबरें सामने आ रही थीं, इनमें एक न्यायाधीश को हटाने की मांग करने वाला विपक्ष समर्थित नोटिस भी शामिल था। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि क्या उनके इस फैसले के पीछे केवल स्वास्थ्य संबंधी कारण ही थे। उनके इस्तीफे का कोई अन्य कारण अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है।

इसके बाद धनखड़ के सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाने से अटकलें और तेज हो गईं। इस साल फरवरी में, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा था कि वे बीमार हैं, बल्कि उन्होंने बस इतना कहा था कि वे अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं।

ऐसे माहौल में, आरएसएस के सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी सब का ध्यान खींच सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि भाजपा के वैचारिक ढांचे में संघ एक केंद्रीय स्थान रखता है। हालांकि, आरएसएस के पदाधिकारियों ने इस निमंत्रण के किसी भी राजनीतिक महत्व को कम करके दिखाने की कोशिश की।

संघ सभी के संपर्क में रहता है- आरएसएस के पदाधिकारी

संघ के एक पदाधिकारी ने कहा, “धनखड़ को आमंत्रित करने के पीछे कोई खास वजह नहीं है। उन्होंने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई थी, इसलिए हमने उन्हें आमंत्रित किया है। संघ सभी के संपर्क में रहता है।”

इजरायली महावाणिज्य दूत यानिव रेवांच को दिया गया निमंत्रण भी काफी अहम है। संघ के शताब्दी समापन समारोह में इजरायली राजनयिक प्रतिनिधि की मौजूदगी प्रतीकात्मक महत्व रखती है। यह दर्शाता है कि संगठन अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ जुड़ा हुआ है और भारत के घरेलू राजनीतिक दायरे से बाहर भी इसकी पहचान बढ़ रही है।

पिछले साल कौन था मुख्य अतिथि?

पिछले साल 2 अक्टूबर को आयोजित विजयादशमी कार्यक्रम के साथ ही संघ के शताब्दी समारोहों की शुरुआत हुई। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। आरएसएस द्वारा ‘सामाजिक समरसता’ पर दिए जाने वाले जोर और हिंदू समाज के भीतर जातिगत विभाजन को दूर करने के प्रयासों को देखते हुए, मुख्य अतिथि के रूप में उनका चयन काफी महत्वपूर्ण था।

अपने संबोधन में कोविंद ने डॉ. बी.आर. आंबेडकर, आरएसएस के संस्थापक के.बी. हेडगेवार और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को याद किया। उन्होंने सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण में संघ के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का एक संदेश भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने आरएसएस की सेवा गतिविधियों की प्रशंसा की थी।

भागवत ने कई मुद्दों पर बात की

पिछले साल अपने विजयादशमी संबोधन में, भागवत ने कई मुद्दों पर बात की। इनमें पहलगाम आतंकी हमला और उस पर भारत की प्रतिक्रिया से लेकर, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ, पड़ोसी देशों में अस्थिरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकजुटता जैसे विषय शामिल थे।

पहलगाम हमले और उसके बाद भारत की सैन्य कार्रवाई का जिक्र करते हुए, भागवत ने देश के राजनीतिक नेतृत्व और सशस्त्र बलों की तारीफ की। साथ ही, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना से भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपने सच्चे दोस्तों की पहचान करने में मदद मिली।

आर्थिक मोर्चे पर, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के संदर्भ में भागवत ने अधिक आत्मनिर्भर होने का आह्वान किया और अन्य देशों पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक-दूसरे पर निर्भर रहना अपरिहार्य है, फिर भी भारत को अपनी आर्थिक क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है।

उन्होंने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल का भी जिक्र किया और चेतावनी दी कि हिंसक विरोध-प्रदर्शनों और अस्थिरता से कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता।

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पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को पद छोड़ने के बाद अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया। भोपाल में एक सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने व्यक्तिगत बाधाओं के बावजूद भी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने के महत्व पर प्रकाश डाला और अपने हालिया अतीत का हवाला दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…