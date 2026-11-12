समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को परिवार के साथ अयोध्या स्थित राम मंदिर जाएंगे। अखिलेश के पहुंचने के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उनके दौरे से पहले अयोध्या के कई संतों ने नाराजगी जताई है। संतों ने 1990 में कारसेवकों पर हुई गोलीबारी का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य राजकुमार दास ने कहा कि जब तक अखिलेश यादव अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुई कारसेवकों पर गोलीबारी की घटना को लेकर माफी नहीं मांगते, तब तक सनातन समाज उन्हें माफ नहीं करेगा।

‘मंदिर आने से कोई आपत्ति नहीं’

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या आकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। संतों को उनके मंदिर आने से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन्हें पहले पुरानी घटनाओं को लेकर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। राजकुमार दास ने यह भी कहा कि उन्हें सरयू में स्नान कर भगवान राम के दर्शन करने और अपनी बात रखने का अधिकार है।

वहीं संत मोहित राज महाराज ने अखिलेश यादव के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन लोगों की बाबर के प्रति आस्था है, उन्हें बाबरी से जुड़े स्थानों पर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या के संत भगवान राम के विरोध में खड़े लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे।

महंत नृत्य गोपाल दास महाराज के शिष्य महंत कमल नयन दास जी महाराज ने भी इस दौरे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लोगों से समाजवादी पार्टी के किसी भी तरह के प्रलोभन और वादों में न आने की अपील की। उनका कहना था कि चुनाव का समय है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

बीजेपी ने भी अखिलेश यादव पर साधा निशाना

अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर अखिलेश यादव की मंशा पर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मंदिर जाने से पहले राजनीतिक फायदे और नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। चौधरी ने कहा कि राम मंदिर में सिर झुकाने से पहले अखिलेश यादव को अपनी राजनीति पर भी विचार करना चाहिए और कथित तुष्टिकरण की राजनीति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए।

सत्ता में आने पर अयोध्या को वैश्विक धार्मिक केंद्र बनाने का वादा

दूसरी ओर अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेकर अपनी पार्टी की योजनाएं भी सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में लौटती है तो अयोध्या को सनातन तीर्थयात्रा की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा।

अखिलेश यादव ने राम मंदिर के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने, शहर में विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित करने और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने का वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में जमीन की खरीद-फरोख्त में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की बात भी कही।

सपा प्रमुख ने दावा किया कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और जमीन के मामलों को लेकर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने का आरोप लगाया।

अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी अयोध्या के सम्मान और गरिमा को फिर से स्थापित करने के लिए काम करेगी। इसके लिए मंदिर प्रबंधन में पारदर्शी व्यवस्था और बेहतर बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है। ऐसे में अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे और राम मंदिर को लेकर दिए गए उनके बयानों ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है।

यह भी पढ़ें: ‘न भगवान राम के, न कृष्ण के…’ योगी के ‘भैंस चराने’ वाले बयान पर भड़के अखिलेश, कहा- सनातनी कपड़े पहनकर ऐसी भाषा न बोलें

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते’ वाले बयान पर समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर गोपालकों का अपमान करने और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान अक्षम्य है।

अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ पर सनातन धर्म से अलग अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके मन में हार की हताशा और आशंका बढ़ती जा रही है।