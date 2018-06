मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में देश की जानी-मनी हस्तियों को जानकारी देने के लिए भाजपा की ओर से शुरू किया गया ‘संपर्क फॉर समर्थन’ जारी है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसके तहत शुक्रवार (8 जून) को बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान सलीम और सलमान को मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। हालांकि, इसको लेकर सोशल साइट पर नई बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि क्या अब सलमान के भाई अरबाज खान बच जाएंगे? मालूम हो कि आईपीएल मैचों के दौरान सट्टा लगाने के मामले में अरबाज का नाम सामने आया है। इस मामले में वह पुलिस के समक्ष पेश भी हो चुके हैं। अविनाश सिंह ने ट्वीट किया, ‘अब अरबाज खान बच जाएंगे…उनकी व्यवस्था हो गई है।’ वहीं, सौरव ने लिखा, ‘इसका मतलब अरबाज बरी हुआ।’ कुछ लोगों ने सिर्फ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करने पर भी टिप्पणी की है। दिनेश विमल ने ट्वीट किया, ‘सिर्फ धनी-मानी सेलेब्रिटी से ही क्यों मिला जा रहा है? यदि आपने कुछ हासिल किया है तो आमलोगों को उसके बारे में बताइए…नहीं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यदि जमीन पर काम हुआ होगा तो लोग वैसे भी जान जाएंगे।’

Mumbai: Union Minister Nitin Gadkari meets Salim Khan as part of 'Sampark for Samarthan' initiative, Salman Khan also present. pic.twitter.com/u3UhB2HHUi

— ANI (@ANI) June 8, 2018