आर्यन खान केस में CBI की समीर वानखेड़े से पूछताछ, 5 घंटे चले सवाल-जवाब

समीर वानखेड़े से सीबीआई की पूछताछ

ड्रग्स केस में एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शनिवार को सीबीआई ने उनसे पांच घंटे लगातार पूछताछ की है, कई तरह के सवाल-जवाब किए हैं। कुछ दिन पहले ही वानखेड़े पर आरोप लगा कि उन्होंने एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में फंसाने का काम किया और छोड़ने के लिए घूस मांगी गई। अब उन्हीं आरोपों के आधार पर शनिवार को वानखेड़े को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। इस पूछताछ को लेकर मीडिया से बात करते हुए वानखेड़े ने कहा कि मैं जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग कर रहा हूं। मेरे पास डरने जैसा कुछ नहीं। कुछ डिपार्टमेंट के लोगों ने ही मेरी छवि को खराब करने का काम किया। लेकिन मुझे केंद्र सरकार और सीबीआई पर पूरा भरोसा है। वो मुझे न्याय देने वाले हैं। इस जांच को लेकर सीबीआई ने एक जारी बयान में कहा कि उन्हें वानखेड़े से मामले से जुड़े कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। वैसे इस मामले में उस समय बड़ा नाटकीय मोड़ आया जब समीर वानखेड़े ने कोर्ट में याचिका दायर कर शाहरुख खान की कुछ व्हाट्सएप चैट वायरल कर दीं। दावा किया गया कि शाहरुख खान ने आर्यन को जेल ना जाने के लिए वानखेड़े से अपील की थी। एक चैट में तो शाहरुख खान ने यहां तक लिखा था कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूं कि उसे जेल में मत रखिए। वो टूट जाएगा. आपने तो वादा किया था कि आप मेरे बच्चे को सुधारेंगे, उसे ऐसी किसी जगह नहीं रखेंगे जहां वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ये बात आप भी जानते हैं कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, आप खुद अच्छे इंसान हैं तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो भी लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, मैं खुद उनसे भीख मांगूंगा कि वो अपने बयान वापस ले लें। आप बस मेरे बेटे को घर भेज दो, ये बात आप भी समझ रहे हैं कि उसके साथ बहुत ज्यादा हो गया है। एक पिता के तौर पर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। इस केस की बात करें तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर,2021 को हुई थी जब मुंबई की एक क्रूज पर एनसीबी ने रेड मारी थी। उस क्रूज से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफीड्रोन, 21 ग्राम मरिजुआना जब्त किया गया था। तब जिन 17 लोगों को उस क्रूज से गिरफ्तार किया गया था, उसमें आर्यन खान भी शामिल था।

