जलते कोयले पर चलकर संबित पात्रा ने की देवी की पूजा, वीडियो शेयर कर कहा- धन्य हो गया

संबित पात्रा ने लिखा, “आज, मैंने पुरी जिले के समांग पंचायत के रेबती रमण गांव में तीर्थयात्रा में भाग लिया, आग पर चलकर माता का पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया और ग्रामीणों की सुख-समृद्धि की कामना की। इस तीर्थयात्रा में आग पर चलकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं।”

पुरी में झामू जात्रा में पूजा के दौरान जलते हुए कोयले पर चले संबित पात्रा (फोटो- वीडियो ग्रैब/ ट्विटर)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मंगलवार (11 अप्रैल, 2023) को ओडिशा के पुरी जिले में झामू जात्रा में पूजा के दौरान जलते हुए कोयले पर चले। वह लगभग 10 मीटर तक जलते हुए कोयले पर चले। इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने तीर्थयात्रा में भाग लिया और माता की पूजा अर्चना की व गांव वालों की सुख-समृद्धि की कामना की। पात्रा ने लिखा, “आज, मैंने पुरी जिले के समांग पंचायत के रेबती रमण गांव में तीर्थयात्रा में भाग लिया, आग पर चलकर माता का पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया और ग्रामीणों की सुख-समृद्धि की कामना की। इस तीर्थयात्रा में आग पर चलकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं।” भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्होंने लोगों के कल्याण और क्षेत्र में शांति के लिए आग पर चलने का कार्य किया। परंपरा के अनुसार, झामू जात्रा एक तपस्या है और भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति तथा देवी मां को प्रसन्न करने के लिए आग पर भी चलते हैं। https://www.jansatta.com/blank.html

