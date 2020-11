भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपने पूरी लोकसभा के पिपिली विधानसभा क्षेत्र के दौरे की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। पात्रा इन तसवीरों में फेस शील्ड लगाकर लोगों से मिल रहे हैं। इन तसवीरों को शेयर करते ही यूजर्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया और ट्रोल करने लगे।

पात्र ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा “पूरी लोकसभा के पिपिली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डेलांग ब्लॉक, जेनापुर पंचायत के देवपुरसँ (पाणि सही) गांव में जन संपर्क करते हुए।” पात्रा ने एक और ट्वीट किया। इसपर उन्होने लिखा “पुरी लोकसभा की पिपिली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डेलांग ब्लॉक, जेनापुर पंचायत के चन्द्रकोट गांव में जन संपर्क अभियान करते हुए।”

Sharing the glimpses of Jan-Sampark at Devpurusasan(Pani Sahi) village in Jenapur Panchayat of Delang Block, Pipili Assembly Constituency, Puri Loksabha pic.twitter.com/0KmkLhL5oJ

