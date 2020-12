सरकार के कई प्रयासों के बावजूद किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। इस मामले में रिपल्बिक भारत पर अर्नब गोस्वामी के शो में संबित पात्रा ने एक कागज दिखाते हुए कहा कि 27 मार्च 2016 को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया था कि पंजाब में रिलायंस ग्रुप को लाया जाएगा।

पात्रा ने कहा, आपके राहुल गांधी ने पंजाब में रिलायंस को लाए जाने पर खुद को बधाई दी थी और अकाली दर को कोसा था और आज पलट गए हैं। इसपर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, आपको सपने में राहुल गांधी नजर आते हैं। संबित पात्रा ने फिर कहा, रबी और खरीफ की फसल में क्या अंतर होता है पता है राहुल गांधी जी को?

संबित पात्रा ने कृषि मंत्री की चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि कृषि मंत्री ने उत्तर दिया है कि किससे-किससे इस मामल में राय ली गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, देश के कोने-कोने में किसानों का आंदोलन हो रहा है और आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं।

संबित पात्रा ने कहा, अरे भैया राहुल गांधी, आप बताइए कि क्या आपने तीनों बिल पढ़ें हैं? उन्होंने ये बिल देखे भी नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा नाटकबाज बताते हुए कहा कि ये झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि एपीएमसी में बदलाव किया जाएगा जिससे कि किसान बाहर भी अपनी फसल बेच सकें। ये सारे नाटकबाज हैं। ये अपनी जेब भरने केलिए किसानों की जेब काट रहे हैं।

#WATCH | You have an incompetent man who does not understand anything & running a system on the behalf of 3 or 4 other people who understand everything: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/Ct3f7zTtjc

— ANI (@ANI) December 24, 2020