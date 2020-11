अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब ‘अ प्रॉमिस्ड लैंड’ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के जिक्र के बाद बीजेपी निशाना साधने में कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी उनपर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी खुद अपने लिए ही चुनौती बने हुए हैं। उनको और किसी से नहीं बल्कि खुद से ही खतरा है।

दरअसल ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री का पद इसलिए ऑफर किया क्योंकि उनसे राहुल गांधी को कोई खतरा नहीं था। इसपर चुटकी लेते हुए संबित पात्रा ने ट्वीट किया, ‘मेरा विश्वास है कि राहुल गांधी के अलावा उनके लिए कोई खतरा है ही नहीं। राहुल गांधी ने खुद ही राहुल गांधी को खत्म कर लिया है।’ सोशल मीडिया पर लोगों ने भी संबित पात्रा पर निशाना साधा। एक यूजर ने लिखा, कम से कम अमेरिका में कांग्रेस की बात तो हो रही है, बीजेपी की तो बात भी नहीं होती।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि जब देश में बेइज्जती कम होने लगती है तो राहुल विदेश में बेइज्जती करवा लेते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा था कि बेवकूफियों के चर्चे अंतरराष्ट्रीय हो जाएं तो इतना ही कहा जा सकता है कि उनकी बेवकूफियों के चर्चे सबको मालूम हो गए हैं।

Obama says,Manmohan Singh got the post of PM from Sonia Gandhi as he posed no THREAT to “Rahul Gandhi”

I am a firm believer of the fact that NO ONE other that Rahul himself is a threat to Rahul!!

It’s Rahul who has finished Rahul!! pic.twitter.com/QmkGWU9tMN

— Sambit Patra (@sambitswaraj) November 18, 2020