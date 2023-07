महात्मा गांधी पर विवादित बयान को लेकर फंसे संभाजी भिड़े, अमरावती पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने कहा कि संभाजी भिड़े पर धारा 153ए और 505-2 के तहत अमरावती के राजापेठ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

फोटो : (Express File Photo)

