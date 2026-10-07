जब 7 अक्टूबर को विपक्षी सांसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए लंच के लिए जनपथ के सागर रत्ना में इकट्ठा हुए, तो समाजवादी पार्टी गायब थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और पार्टी के दूसरे सांसदों की गैरमौजूदगी साफ दिखी। अखिलेश यादव और दूसरे लोगों ने मंगलवार को चुनाव आयोग तक INDIA ब्लॉक के मेगा मार्च में हिस्सा लिया। अखिलेश यादव को हिरासत में भी लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया।

बुधवार की लंच के लिए बैठक के बाद जंतर-मंतर की ओर बढ़ना हुआ। ऐसा लगा कि विपक्ष की सरकार पर दबाव बनाए रखने और वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए अपने कैंपेन को और तेज करने की स्ट्रैटेजी थी।

कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सांसदों की गैरमौजूदगी को कम करके आंका। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी के ज्यादातर सांसद कल रात या आज सुबह दिल्ली से चले गए और उसके बाद हुए लंच और प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सके। असल में यह मुद्दा लंच के दौरान भी उठा, जहां INDIA ब्लॉक की ज्यादातर दूसरी पार्टियां मौजूद थीं।

केसी वेणुगोपाल ने दिया था निमंत्रण?

मीटिंग को कोऑर्डिनेट करने वाले कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइज़ेशन) केसी वेणुगोपाल ने सागर रत्ना में INDIA ब्लॉक लीडर्स को बताया कि जब तक समाजवादी पार्टी के सांसदों को प्रदर्शन के लिए बुलाया गया, तब तक वे दिल्ली से जा चुके थे। इस चर्चा के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने X पर एक स्पष्टीकरण पोस्ट किया, जिसमें ज़ोर दिया गया, “सभी गठबन्धन पार्टियों को लंच के लिए इनवाइट किया गया था। लेकिन लंच का फ़ैसला कल देर रात लिया गया था और बताया गया था। इसलिए यह नैचुरल था कि कुछ पार्टियों को रिप्रेज़ेंट नहीं किया जा सका। मीडिया के कुछ सेक्शन में इस पर बेवजह कमेंट किया जा रहा है। INDIA और दूसरी अपोज़िशन पार्टियां एकजुट हैं और वोट चोरी, SIR और डिलिमिटेशन के ख़िलाफ़ एक साथ खड़ी हैं।”

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के खराब कोऑर्डिनेशन को दोषी ठहराया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने कहा, “कांग्रेस की तरफ से सही तालमेल की कमी की वजह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लंच में शामिल नहीं हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद मंगलवार शाम को अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों के लिए निकल गए। उस समय तक लंच के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर कांग्रेस ने अखिलेश यादव या वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव को लंच प्रोग्राम के बारे में ठीक से बताया होता, तो दिल्ली के पास के चुनाव क्षेत्रों के MP या जो अभी भी दिल्ली में हैं, उन्हें लंच में शामिल होने के लिए कहा जाता।”

समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा, “मुझे कांग्रेस से कोई इनविटेशन कॉल या समाजवादी पार्टी लीडरशिप से इस बारे में कोई डायरेक्शन नहीं मिला। लीडरशिप गठबंधन पर कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों से परेशान है, लेकिन यह लंच छोड़ने का कोई कारण नहीं है।”

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव मंगलवार रात लखनऊ लौट आए। उन्होंने कहा, “हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को निमंत्रण देर से मिला हो। मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता। लेकिन आज लंच छोड़ने की कोई खास वजह नहीं है।”

आकाशवाणी भवन पर धरना रहा चर्चित

समाजवादी पार्टी के सूत्रों ने कहा कि नेतृत्व और सांसद इस बात से भी नाराज़ हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को INDIA ब्लॉक मार्च में आकाशवाणी भवन पर धरना देकर सबका ध्यान खींचा। पार्टी के एक सांसद ने कहा कि लेकिन आज लंच छोड़ने की यह वजह नहीं है।

एक पार्टी नेता ने कहा, “यह सच है कि हम आकाशवाणी भवन में प्रोटेस्ट को लेकर कांग्रेस के खराब कोऑर्डिनेशन से खुश नहीं हैं। यह INDIA ब्लॉक का जॉइंट प्रोटेस्ट होना था, गांधी परिवार का नहीं। देश में अगला बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में है, जहां समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से बड़ा स्टेक है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में SIR के बारे में चिंताओं को ज़्यादा एग्रेसिव और असरदार तरीके से उठाया, जबकि कांग्रेस लीडरशिप ने इस साल की शुरुआत में UP में SIR के दौरान सिर्फ़ सिंबॉलिक कदम उठाए थे। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस ने यह दिखाने की कोशिश की कि सिर्फ़ वही SIR को लेकर सीरियस है।”

चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के हमले से जुड़े डेवलपमेंट एक खास बैकग्राउंड में हो रहे हैं- उत्तर प्रदेश चुनाव। राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहयोगी हैं। जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है।

कांग्रेस-सपा में क्यों है खींचतान?

कांग्रेस उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से लगभग 150-200 सीटों की मांग कर रही है, जिससे समाजवादी पार्टी के नेता नाराज हैं। साथ ही इमरान मसूद समेत कुछ कांग्रेस नेताओं के पब्लिक बयानों से समाजवादी पार्टी परेशान है। इमरान मसूद को पिछले हफ्ते UP कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था, और खबर है कि इस कदम से समाजवादी पार्टी लीडरशिप खुश नहीं है।

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दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने वालों के लिए पुलिस ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने बुधवार को कहा है कि जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन, कोई भी मीटिंग या विरोध प्रदर्शन आयोजित करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी जरूरी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।