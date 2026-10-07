दिल्ली कॉन्फिडेंशियल में एक बार आपका फिर स्वागत है: यहां आपको मिलेंगी राजधानी की सत्ता के गलियारों से जुड़ी खास खबरें। आज की खबरों में- आकाशवाणी भवन के बाहर INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन के दौरान SP सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की तबीयत गर्मी के कारण बिगड़ने से लेकर वाराणसी और वडनगर में सेवा संकल्प यात्रा के भव्य समापन तक।

गर्मी का असर

CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर INDIA ब्लॉक ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। इसमें शामिल समाजवादी पार्टी (SP) के सांसदों को मंगलवार दोपहर संसद मार्ग पर तेज धूप का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी भवन के बाहर जहां SP सांसद खड़े थे, वहां छांव की कोई व्यवस्था नहीं थी। कई सांसदों ने गर्मी और असहजता की शिकायत की।

रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ गई और वह लगभग बेहोश हो गए। कुछ पत्रकारों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। उन्होंने इशारे से बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वह कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं।

भव्य समापन

बुधवार को सेवा संकल्प यात्रा का समापन एक साथ वाराणसी और वडनगर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन और सरकार के प्रमुख के तौर पर उनकी सेवा को चिह्नित करने के लिए 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ये दोनों यात्राएं शुरू हुई थीं।

देशभर से चुने गए युवा पार्टी कार्यकर्ताओं को ‘सेवा यात्री’ बनाया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, दोनों कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ‘युवा नागरिक’ भी शामिल होंगे।

वाराणसी में यात्रा का समापन काशी विश्वनाथ धाम में ‘जलाभिषेक’ के साथ होगा। इस कार्यक्रम में BJP अध्यक्ष नितिन नबीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और BJYM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत जोशी मौजूद रहेंगे।

वडनगर में यात्रा का समापन हटकेश्वर महादेव मंदिर में ‘जलाभिषेक’ के साथ होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी सभा को संबोधित करेंगे।

इंतजार की परीक्षा

बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व ले जाई जा रही एक बाघिन ने वन विभाग के अधिकारियों का धैर्य खूब आजमाया।

बाघिन को पकड़ने के लिए उसे बेहोश करने वाली दवा की डार्ट गन से निशाना बनाना जरूरी था। लेकिन वह बार-बार अधिकारियों से बच निकलती रही। अधिकारियों को उसे पकड़ने में करीब एक सप्ताह लग गया।

आखिरकार बाघिन को सफलतापूर्वक बेहोश किया गया और फिर उसे हवाई मार्ग से बक्सा टाइगर रिजर्व ले जाया गया। वहां उसे दोबारा जंगल में बसाने के कार्यक्रम के तहत छोड़ा जाना है।