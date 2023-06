तीन दिनों का वक्त! सपा नेता अबू आसिम को मिली जान से मारने की धमकी, औरंगेजेब के समर्थन में दे चुके हैं बयान

Abu Asim Azmi: सपा नेता अबू आसिम आजमी को जान से मारने की धमकी मिली है।

Maharashtra News: सपा नेता अबू आसिम आजमी को मिली जान से मारने की धमकी। (फोटो सोर्स: @abuasimazmi)

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram