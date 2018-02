श्रीनगर के श्री महाराज हरि सिंह अस्‍पताल में आतंकी हमले और एक पाकिस्‍तानी दहशतगर्द के भागने पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता और राज्‍यसभा सदस्‍य नरेश अग्रवाल ने जम्‍मू-कश्‍मीर में बिगड़ते हालात को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्‍होंने मंगलवार (6 फरवरी) को संसद के बाहर कहा, ‘गृह मंत्री (राजनाथ सिंह) कहते हैं कि शहादत खाली नहीं जाएगी…कोई हमारी तरफ आंख नहीं उठा सकता है। रक्षा मंत्री भी बयान देती हैं, लेकिन आंख तो रोज उठ रही है। अगर आतंकवादी ये हाल कर रहे हैं तो पाकिस्‍तानी फौज आएगी तो क्‍या हालत होगी। देश को कड़े निर्णय लेने चाहिए।’ अस्‍पताल पर आतं‍की हमले से मची अफरातफरी का फायदा उठा कर पाकिस्‍तानी आतंकी नवीद जट्ट उर्फ अबु हंजुला फरार होने में कामयाब रहा था। इसमें दो पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। श्रीनगर में अस्‍पताल पर आतंकी हमले की घटना ऐसे समय सामने आई है जब सीमा पार से पाकिस्‍तान संघर्ष विराम का उल्‍लंघन कर लगातार गोले बरसा रहा है। इससे दोनों देशों के संबंध पहले ही तनावपूर्ण हैं।

