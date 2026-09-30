समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी बुधवार सुबह 11 बजे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान सपा के कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी मौजूद रहेंगे।

प्रो. राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और लंबे समय से राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। वहीं धनराज परिमल नाथवानी उद्योग और कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े हैं। वह जाने माने उद्योगपति और राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी के बेटे हैं। दोनों के नामांकन को लेकर पार्टी ने अपने नेताओं और विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। इसी को लेकर सपा ने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। नामांकन की प्रक्रिया के बीच पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। अब सभी की नजर नामांकन प्रक्रिया और आगे की चुनावी तस्वीर पर है।