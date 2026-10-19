उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में समाजवादी पार्टी (एसपी) के पीडीए सम्मेलन में भीड़ कम जुटाने के मामले में भाजपा ने गैर-यादव, पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दलितों के बीच अखिलेश यादव के दावों पर सवाल उठाए हैं।

दरअसल 16 अक्टूबर को कन्नौज में हुए पीडीए सम्मेलन के वीडियो में खाली कुर्सियां दिखाई दीं। इस सम्मेलन में सपा के यूपी अध्यक्ष श्याम लाल पाल शामिल हुए थे। इसके बाद सपा ने एक्शन लेते हुए कन्नौज जिला अध्यक्ष कलीम खान समेत पूरी जिला ईकाई को भंग कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कलीम खान ने कहा कि वह भीड़ नहीं जुटा सके थे इसलिए एक्शन हुआ है।

अखिलेश का गढ़ है कन्नौज

भाजपा ने आयोजन स्थल के अहिमियत को लेकर निशाना साधा। कन्नौज सपा के लिए महज एक जिला नहीं है, बल्कि यह अखिलेश का संसदीय क्षेत्र है और उनके परिवार से इसका राजनीतिक इतिहास रहा है।

ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना

इधर भाजपा सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के पिछड़े समुदायों और बहुजनों के नेता बनने के दावे पर निशाना साधा। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से चुनाव से पहले पार्टी के राज्यव्यापी संगठन को भंग करने की मांग की और कहा कि कन्नौज घटना ने उनकी राजनीतिक पहुंच की सीमाओं को जगजाहिर कर दिया है। हालांकि सपा ने दावा किया कि यह एक्शन जिला ईकाई के कार्यों से जुड़ा हुआ है।

सपा ने दिया जवाब

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा, “भाजपा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह क्या बात कर रही है। यह एक संगठनात्मक कार्यक्रम था और पार्टी को लगा कि जिला समिति का कार्य ठीक नहीं था, इसलिए उसे भंग कर दिया गया।”

उदयवीर सिंह ने कहा कि भाजपा की अपनी जनसभाओं में भी उतनी भीड़ जुटती जितनी उनके नेता दावा करते हैं। उन्होंने कहा, “हकीकत यह है कि भारी पुलिस बल तैनात करने के बावजूद, वाराणसी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम समेत भाजपा की हालिया सभाओं में पर्याप्त भीड़ नहीं आई। उनके बड़े नेता भीड़ जुटाने में नाकाम रहे, फिर भी वे संगठनात्मक सभा को लेकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं।”

भाजपा के साथ मुकाबला कैसे करेगी सपा- भाजपा नेता

कन्नौज के पूर्व सांसद और भाजपा नेता सुब्रत पाठक ने भी खाली कुर्सियों का मुद्दा उठाया और कहा, सपा नेताओं ने बड़े-बड़े दावे किए और पार्टी के झंडे लहराए, लेकिन अपने ही सम्मेलन में 100 कुर्सियां तक नहीं भर पाए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पार्टी अपने ही आयोजन में पर्याप्त भीड़ नहीं जुटा सकती तो वह चुनावों में भाजपा के साथ मुकाबला कैसे करेगी।

जिला समिति को भंग करना या नई समिति बना देना समस्या का हल नहीं- मंत्री

यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने भी सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जिला समिति को भंग करना या नई समिति बना देने से पार्टी की समस्या का समाधान नहीं होगा।

असीम अरुण ने कहा, सांसद को परिवार के बाहर कभी समर्थन नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि जब तक सपा अपनी नीतियों और इरादों में बदलाव नहीं करती, संगठन में बदलाव से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि सपा को पूरे उत्तर प्रदेश में समर्थन हासिल नहीं है।

भाजपा की यूपी ईकाई ने भी एक पोस्ट शेयर किया जिसमें सपा के जनसमर्थन के दावों के तुलना सम्मेलन में खाली कुर्सियों से की गई। साथ ही यह दलील भी दी गई कि किसी पार्टी के समर्थन को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय असल जनभागीदारी दिखाती है।

विधानसभा चुनाव को लेकर सपा कर रही तैयारी

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब सपा 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और पूरे यूपी में पीडीए सम्मेलन आयोजित कर रही है।

यह रणनीति सपा के पारंपरिक यादव और मुस्लिम समर्थकों से परे अपने सामाजिक आधार को व्यापक बनाने के प्रयास का केंद्र रही है। हालांकि सपा के बड़े नेताओं ने कहा कि जिला ईकाई को भंग करने का उद्देश्य संगठन को चुनावों से पहले अपनी गतिविधियों को अधिक गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करना था और इसे पार्टी की चुनावी संभावनाओं के गिरावट तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

इस बीच भंग की गई ईकाई के नेताओं ने कहा कि बूथ कर्मी मतदाता सूचियों के एसआईआर के संशोधन कार्यों में बिजी थे।

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उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रायबरेली से शुरू हुई ‘पीडीए रथ यात्रा’ पर तंज कसा और कहा कि कोई भी चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के हक में माहौल बनाने के मकसद से कहीं भी जा सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें