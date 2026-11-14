समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात का खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने उनसे कितनी सीटों की मांग की है। अखिलेश यादव ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026 में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीटों की संख्या बताई।

जब अखिलेश से यह कहा गया कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 100 सीटें मांगती है तो अखिलेश ने हंसते हुए कहा कि 100 का आंकड़ा तो कम है। इसके बाद जब एंकर ने 180 का आंकड़ा दिया तो उन्होंने कहा कि इसमें एक सीट और जोड़ दीजिए।

अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 181 सीटों की मांग की है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण चुनावी राज्य है और यहां अगले साल मार्च-अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने हैं।

ज्यादा सीटें देने की मांग

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से पिछले कुछ महीनों में लगातार उसे ज्यादा सीटें दिए जाने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने तो यहां तक कह दिया था कि उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 200 सीट चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं।

2022 में अकेले लड़ी थी कांग्रेस

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ा था और उसका प्रदर्शन खराब रहा था। पार्टी को केवल दो सीटों पर जीत मिली थी और 2.33 प्रतिशत वोट मिले थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 111 सीटें जीती थी और उसे 36% वोट मिले थे।

2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था। इन दलों में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल (दोनों अब भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में हैं) और पल्लवी पटेल की अपना दल (कमेरावादी) शामिल थीं।

अखिलेश यादव के इस बयान के बाद कि उनके कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध हैं, यह माना जा रहा है कि दोनों दलों का गठबंधन बना रहेगा। बीते दिनों रामलीला मैदान में हुई रैली में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मंच पर मौजूद रहे थे। अब जब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग की है तो देखना होगा कि सपा उसे कितनी सीटें देती है?

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आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन का नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) रखा गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।