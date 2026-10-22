समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर की जेल में बंद आजम खान से गुरुवार को मिलने पहुंचे, इसके बाद वे उनकी पत्नी और बेटे से भी मिले। आजम खान से मिलने के बाद सपा प्रमुख ने भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ निशाना साधा है। साथ ही उनके हेल्थ से जुड़े अपडेट भी दिए।

आजम से जेल में मिलने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश आजम खान के घर पहुंचे और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और उनके परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की।

किसी दूसरी तानशाह सरकार ने ऐसी तबाही नहीं मचाई- सपा प्रमुख

जेल में मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर कहा, “आजम खान के परिवार के साथ नाइंसाफी हुई है, उन पर झूठे केस लगाए गए हैं। उन्होंने इतना साल जेल में बिताए हैं। सच तो यह है कि भाजपा को न तो शिक्षा की चिंता है, न ही उसके जुड़ी किसी चीज की। उन्हें यूनिवर्सिटी की कोई चिंता नहीं की, बल्कि जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए जानबूझकर साजिश रची गई, शायद किसी और सरकार ने या कहें कि किसी दूसरी तानशाह सरकार ने धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी तबाई नहीं मचाई।”

‘इतनी ताकत नहीं की कैद रख सकें’

सपा प्रमुख ने आगे कहा, “फर्जी केस में इतनी ताकत नहीं की कैद रख सकें, समय लग सकता है, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन इन झूठे आरोपों में सच को बंद रखने की ताकत नहीं होती। सच तो यह है कि आजम और सपा सामाजिक न्याय का राज बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। करप्ट अधिकारी झूठ केस लगाने के लिए हथियार बनते हैं। हालांकि ये अधिकारी भी अब धीरे-धीरे दूर हो रहे हैं।”

#WATCH | Rampur: After meeting with party leader Azam Khan in jail, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, "An injustice has been perpetrated against the family of the respected Azam Khan… They have been subjected to fabricated cases. He has spent so many years in prison.… pic.twitter.com/OqicgwBpBT — ANI (@ANI) October 22, 2026

भाजपा के लोग इस मामले में जीरो- अखिलेश

भाजपा पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, “भाजपा का ज्ञान और शिक्षा के साथ बुनियादी तौर पर दुश्मनी वाला रिश्ता है, जो पूरी तरह से बेमेल है। भाजपा के लोग इस मामले में (शिक्षा) असल में जीरो हैं, ऐसे में वे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ हाथ मिला लेते हैं, जैसा कि हाल ही में वे वोट चोरी करते हुए पकड़े गए।”

‘रावण ने एक दिन के लिए भेष बदला था’

उन्होंने आगे भाजपा की तुलना रावण के कार्यों की और कहा, “रावण तो एक दिन के लिए वेशभूषा बदला था, एक दिन के लिए वेशभूषा बदलकर उसने सीता माता का अपहरण किया था, लेकिन यहां तो लंबे समय से वेषभूषा बदले हुए हैं।”

Rampur, Uttar Pradesh: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, "Even Ravan had changed his disguise and gone away for just one day, taking Sita Maa with him. But here, the disguise has been maintained for so many years." pic.twitter.com/UD1tIzI8OX — IANS (@ians_india) October 22, 2026

अखिलेश यादव ने कहा, “सपा का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं और उसको हराने के लिए सपा का एक-एक कार्यकर्ता तैयार है। भाजपा वालों को भी लग रहा है कि इस बार उनका सफाया होने जा रहा है और केवल उनका सफाया नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को सपा हमेशा-हमेशा के लिए मिटा देगी।”

भाजपा के साथ मिलीभगत कर रहा चुनाव आयोग- सपा प्रमुख

सपा प्रमुख ने कहा, “साल 2022 से ही सपा आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग असल में सीधे भाजपा के साथ मिलीभगत कर रहा है। आगे यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आजम खान के साथ गठबंधन के बारे में बातचीत के सवाल पर कहा कि मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई है। हमें अपने गठबंधन के साथियों से चुनावों के बारे में एक लंबी लिस्ट मिली है, मैं वही लिस्ट इस बातचीत के लिए अपने साथ लाया हूं।”

आजम के हेल्थ को लेकर उन्होंने कहा, “उनकी स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, हालांकि जेल की जिंदगी की मुश्किलें तो बनी रहेंगी। उम्मीद करता हूं कि वे स्वस्थ रहें और जल्द उन्हें न्याय मिले। मैं असल में अभी उनके परिवार से मिलने जा रहा हूं, वे परिवार की तरह है और ये पहली बार नहीं है जब किसी ने उनके परिवार से बात की है।” साथ ही कहा, “बातचीत के दौरान आजम खान के सुझावों को उन्होंने अपने पास रख लिया है।”