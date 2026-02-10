आरएसएस चीफ मोहन भागवत के भाषा वाले बयान से राजनीति तेज हो गई है। भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी के अवसर पर संघ यात्रा के 100 वर्ष- नया क्षितिज’ विषय पर कहा था कि भाषा पर जोर देना, उसके लिए आंदोलन करना और भाषा के आधार पर बहस करना एक स्थानीय बीमारी है। मोहन भागवत के इस बयान के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मोहन भागवत की आलोचना की है।

राज ठाकरे ने मोहन भागवत को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। राज ठाकरे ने मोहन भागवत से कहा, “मैं मोहनराव भागवत से एक बात कहना चाहता हूं कि वे सभी लोग आपके प्रेम के कारण नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार के डर से आए हैं! साथ ही, अप्रत्यक्ष राजनीतिक रुख अपनाने में शामिल न हों और अगर आपको ऐसा करना ही है, तो उस सरकार के कान दिखाइए जो पूरे देश में हिंदी थोप रही है और फिर हमें सिखाइए।”

राज ठाकरे उन्होंने कहा है कि, “भाषाई और क्षेत्रीय पहचान इस देश में बनी रहेगी, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में भी बनी रहेगी! यही हमारी पहचान है और जब भी ऐसी घटनाएं होंगी, महाराष्ट्र इनके खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा।”

वहीं, राज ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने ठाकरे बंधु – राज ठाकरे और उद्धव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, “मैं RSS के उस कार्यक्रम में मौजूद था। मोहन भागवत जी ने कभी किसी भाषा का अपमान नहीं किया। राज ठाकरे को गलत जानकारी मिली। राणे ने कहा कि सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू हैं। उनमें आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने का साहस था।”

MNS चीफ राज ठाकरे का पोस्ट

8 फरवरी, 2026 को मुंबई में एक कार्यक्रम में, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि भाषा को लेकर ज़िद करना और उसके लिए आंदोलन करना एक बीमारी है. इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से कुछ उपस्थित भी थे! लेकिन मैं मोहनराव भागवत से एक बात कहना चाहूंगा कि वे सभी लोग आपके प्रेम के कारण नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार के भय के कारण आए थे! अन्यथा, अब तक ऐसे उबाऊ भाषण सुनने कोई क्यों नहीं आया? इसलिए, आइए सबसे पहले इस गलतफहमी से बाहर निकलें कि वे लोग हमारे लिए आए थे!

फिर भी… हमारा मानना है कि भगवत वंश को इस देश में भाषाई क्षेत्रीयकरण क्यों आवश्यक था, इसका इतिहास अवश्य ही ज्ञात रहा होगा!यदि भगवत भाषा प्रेम और क्षेत्र प्रेम को एक बीमारी मानते हैं, तो मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि यह बीमारी इस देश के अधिकांश राज्यों में मौजूद है।

दक्षिण में कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक, मजबूत भाषाई और क्षेत्रीय पहचान मौजूद हैं। चाहे पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो या गुजरात, यह भावना वहां भी देखी जा सकती है। क्या भगवत ने कभी इस भावना का असली मतलब समझा है? जब देश के 4-5 राज्यों के लोग दूसरे राज्यों में जाकर आक्रामक व्यवहार करते हैं, वहां की स्थानीय संस्कृति को नकारते हैं, स्थानीय भाषा का अपमान करते हैं और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र बनाते हैं, तो स्थानीय लोगों में गुस्सा पनपता है और उससे एक बड़ा विद्रोह भड़क उठता है। क्या आप इसे बीमारी कहेंगे? और अगर आप इसे बीमारी कहते हैं, तो यह बीमारी हमारे गुजरात में भी फैल चुकी है। जब उत्तर प्रदेश और बिहार से हजारों लोगों का गुजरात में अपहरण हुआ, तो वे वहां जाकर उन्हें सद्भाव का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? वे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल जाकर उन्हें भी ऐसा ही पाठ क्यों नहीं पढ़ाते?

भागवत ने यह कहने का साहस दिखाया कि मराठी लोग यहाँ के शासकों से कहीं अधिक सहिष्णु हैं। कुछ महीने पहले, चुनाव की पूर्व संध्या पर, भैयाजी जोशी ने यह बयान देकर गुजराती भाषी लोगों को लुभाने की कोशिश की कि मुंबई की भाषा केवल मराठी ही नहीं बल्कि गुजराती भी है। इन सब से हमने देखा कि भाजपा को परोक्ष रूप से कैसे लाभ होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो खुद को अराजकतावादी संगठन कहता है, इस गड़बड़ में क्यों उलझ गया?

हम संघ के कार्यों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें अप्रत्यक्ष राजनीतिक रुख अपनाने में शामिल नहीं होना चाहिए. और यदि आवश्यक हो, तो उस सरकार के कान काट दें जो पूरे देश में हिंदी (जो राष्ट्रीय भाषा नहीं है) थोप रही है और फिर हमें सद्भाव के बारे में सिखाएं।

और हिंदुत्व को इसमें घसीटने की कोशिश मत करो और हमें ज्ञान का अमृत पिलाने की कोशिश मत करो। मैंने अक्सर कहा है कि जब भी हिंदुओं पर हमला होता है, हम हिंदू अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे! महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वह पार्टी थी जिसने रजा अकादमी दंगों के खिलाफ मार्च निकाला और मस्जिदों पर हॉर्न बजाने का विरोध किया, साथ ही हिंदू त्योहारों के दौरान तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर और डीजे बजाने के खिलाफ भी आवाज उठाई, जिनसे नागरिकों को परेशानी हो रही थी। हम दृढ़ता से कहते हैं कि जो गलत है, वह गलत है।

मोहनराव, आप कब इस तरह बोलेंगे? हिंदुत्व के नाम पर पूरे देश में हो रहे दंगे, उत्तर भारत में कावड़ यात्राओं के दौरान महिलाओं को घिनौने तरीके से नचाया जाना, और हमारा देश जो 2014 में गोमांस निर्यात में नौवें नंबर पर था, आज दूसरे नंबर पर आ गया है, और हमारे देश में गौ हत्या का राजनीतिकरण करके जनता को भड़काने का जो तमाशा चल रहा है? आप उन व्यापारियों के खिलाफ कब बोलेंगे? खैर, आप क्या करते हैं, यह आप पर निर्भर है। हमारे लिए मराठी भाषा और मराठी लोग सर्वोच्च प्राथमिकता हैं.

इस देश में भाषाई और क्षेत्रीय पहचान बनी रहेगी, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में भी बनी रहेगी! यही हमारी पहचान है और जब भी इससे जुड़ी कोई घटना घटेगी, महाराष्ट्र मजबूती से खड़ा रहेगा!

8 फरवरी, 2026 को मुंबई में एक कार्यक्रम में, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि भाषा को लेकर ज़िद करना और उसके लिए आंदोलन करना एक बीमारी है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से कुछ उपस्थित भी थे!

