Salman Khan Blackbuck Poaching Case: जोधपुर कोर्ट पहुंचे सलमान खान, सजा रद्द करने पर अब 17 जुलाई को सुनवाई

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान काला हिरण शिकार मामले को लेकर आज (सात मई) राजस्थान के जोधपुर कोर्ट पहुंचे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 17 जुलाई को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। एक्टर ने इसी के साथ कोर्ट से दरख्वास्त की कि उन्हें खुद पेश होने से राहत दी जाए। आपको बता दें कि साल 1998 के काला हिरण शिकार मामले में बीते माह (पांच अप्रैल को) सलमान को सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने इसी के खिलाफ सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई थी।

सलमान कोर्ट में पेशी के लिए रविवार (छह मई) दोपहर को जोधपुर पहुंचे थे। एक्टर के साथ इस दौरान उनकी बहन अल्वीरा, बॉडीगार्ड शेरा और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। वह हवाई अड्डे से सीधे पांच सितारा होटल ताज विवांता गए थे। सजा के ऐलान के बाद सलमान को दो रातें जोधपुर की सेंट्रल जेल में बितानी पड़ी थीं। हालांकि, बाद में 50 हजार रुपए के जुर्माने पर सलमान को जमानत मिल गई थी। साथ ही शर्त रखी गई थी कि वह मामले के निपटारे तक देश नहीं छोड़ पाएंगे।

#BlackBuckPoachingCase: Salman Khan leaves from Jodhpur District & Sessions Court. Next date of hearing is July 17. #Rajasthan pic.twitter.com/1rpLNoQgP1

— ANI (@ANI) May 7, 2018