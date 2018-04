काला हिरन शिकार केस में सलमान खान पर जोधपुर कोर्ट का फैसला आ चुका है। अदालत ने सलमान खान को 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस बीच न्यूज 18 के एक संवाददाता ने जोधपुर में इस घटना के उस प्रत्यक्षदर्शी से बातचीत की है जिसने कोर्ट में यह गवाही दी थी कि सलमान खान ने ही हिरन पर गोली चलाई थी। साल 1998 में हुई इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे इस शख्स का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि उस रात सलमान खान एवं अन्य कलाकार हिरन का पीछा कर रहे थे और फिर सलमान खान ने हिरन को गोली मार दी।

प्रत्यक्षदर्शी ने न्यूज चैनल को बतलाया कि जब सलमान खान की गाड़ी हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गई तब अभिनेत्री तब्बू ने सलमान खान को कहा था हिरन को गोली मारने के लिए। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक उस वक्त तब्बू ने कहा था ‘पास आ गया गोली मार दो’। इस केस के अहम गवाह रहे इस शख्स ने कहा है कि वो कोर्ट में अपनी गवाही दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अदालत में उनका बयान लिखित तौर पर दर्ज है और आज भी वो अपने बयान पर कायम हैं।

सुनें क्या कहा प्रत्यक्षदर्शी ने –

#EXCLUSIVE — An eye-witness in the #BlackBuckPoachingCase speaks exclusively to CNN-News18, says the actor Tabu provoked Salman Khan to pull the trigger. Listen in! #SalmanVerdict pic.twitter.com/SlYR8EwkMs

