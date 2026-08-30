कांग्रेस के टिकट पर तीन बार के सांसद रहे और सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार की 20 अगस्त को मौत हो गई थी। शनिवार को तालकटोरा स्टेडियम ऑडिटोरियम में तीन बार के कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की गई। सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों में दोषी ठहराया गया था। सज्जन के बेटे जग प्रवेश कुमार ने श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए लोगों के लिए काम करने का वादा किया है।

जग प्रवेश कुमार ने कहा, “मेरे पिता ने जो विरासत दी है, वह पैसे या भौतिक चीज़ों के रूप में नहीं है। यह आपके रूप में है। जैसे उन्होंने आपसे प्यार किया, मैं भी आपके पैरों में बैठकर वैसा ही करूंगा। मैं आप सभी से गुज़ारिश करना चाहता हूं,आप मेरे पिता का बनाया परिवार हैं। अगर आपको कभी लगे कि आपका बेटा लाचार है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।” जैसे ही जग प्रवेश ने ये कहा, उसके बाद दिल्ली भर से आए लोगों की भीड़ से ‘सज्जन कुमार अमर रहे’ के नारे लगे।

जग प्रवेश ने आगे कहा, “उनकी आखिरी सांस से लेकर अब तक का सफ़र। मैं टूट गया था। उसके बाद इन 10 दिनों में आपका प्यार, जिस तरह से आप सभी ने प्यार दिया है। भले ही मैं हमेशा के लिए आपके पैरों में लेट जाऊँ, लेकिन आप सभी ने जो मुझे दिया है, उसे मैं लौटा नहीं सकता।” अपने भाषण के बाद, जग परवेश पगड़ी परंपरा के लिए बैठते हैं, जिसमें उन्हें परिवार का मुखिया घोषित किया जाता है।

20 अगस्त को हुई थी सज्जन कुमार की मौत

सज्जन कुमार की 20 अगस्त को मौत हो गई थी। उसे 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था। सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान एक सिख परिवार के पांच सदस्यों की हत्या से जुड़े एक मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी। सज्जन कुमार को आपराधिक साज़िश, दुश्मनी को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ काम करने का दोषी पाया गया था।

दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर बवाल

31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या के बाद दिल्ली में चार दिन तक चली हिंसा में 2,700 से ज़्यादा सिखों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। सज्जन की मौत के बाद से कांग्रेस सावधानी से कदम उठा रही है। पार्टी सांसद दीपेंद्र हुड्डा को यह साफ़ करना पड़ा कि उन्होंने सज्जन को कभी रोल मॉडल नहीं कहा।

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था, “मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। जो लोग मुझे जानते हैं, वे जानते हैं कि मेरा कभी किसी को चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था।”

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की शोकसभा में मौजूदगी

कांग्रेस हाईकमान सज्जन की मौत पर सावधान रहा है और उसने चुप्पी साध रखी है, लेकिन पार्टी की दिल्ली यूनिट के कई नेता, जिनमें अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी शामिल थे, उन्होंने शनिवार को सेंट्रल दिल्ली में कुमार परिवार द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा में मौजूद थे।

समाजवादी पार्टी के सांसद भी हुए शामिल

देवेंद्र यादव ने प्रार्थना सभा के दौरान और बाद में सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के जाट सांसद हरेंद्र मलिक भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उनका और सज्जन कुमार का परिवार एक-दूसरे को जानता था और इसीलिए वह प्रार्थना सभा में थे। जस्टिस नानावटी कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी, जिसने 1984 के दंगों और अधिकारियों की जांच में नाकामी की जांच की, उसने सज्जन कुमार के खिलाफ भरोसेमंद मटीरियल रिकॉर्ड किया और यह नतीजा निकाला कि वह कई गवाहों द्वारा बताए गए हमलों में शायद शामिल थे।

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1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को दिल्ली की एक अदालत ने 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में फरवरी 2025 में दोषी ठहराया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।