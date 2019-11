सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की कमेटी में सदस्य नियुक्त किया है। इस कमेटी की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की इस नियुक्ति का विरोध हो रहा है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर सरकार के इस फैसले पर तीखा तंज किया है।

सिंघवी ने लिखा कि “प्रज्ञा ठाकुर को डिफेंस पैनल में रखने के बाद, भाजपा एकनाथ खडसे को अन्तरराष्ट्रीय संबंधों की समिति, विजय माल्या को बैंकिंग समिति, साक्षी महाराज को सांप्रदायिक सौहार्द की समिति और कुलदीप सेंगर को महिला एवं बाल कल्याण समिति में शामिल करने के बारे में विचार कर सकती है।”

बता दें कि एकनाथ खडसे पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध रखने के आरोप लग चुके हैं। विजय माल्या देश के बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए लेकर देश छोड़कर जा चुके हैं और फिलहाल उनके भारत प्रत्यर्पण की कोशिशें की जा रही हैं। भाजपा सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वहीं भाजपा से निष्कासित उन्नाव विधायक कुलदीप सेंगर पर एक नाबालिग युवती के साथ बलात्कार करने का आरोप है। सेंगर इस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं।

After having Pragya Thakur on the Defence Panel, BJP can consider Eknath Khadse for International relations, Vijay Malya for Banking Panel, Sakshi Maharaj for communal harmony panel and Kuldeep Senegar for Women & Child welfare panel.

