मंगलवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद कृषि कानून, पेगासस जासूसी कांड सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। विपक्षी सांसद सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल सदन के बाहर कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहीं थीं। इस दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शन स्वरूप भाजपा सांसद हेमा मालिनी को गेहूं की बाली थमाई। गेहूं की बाली दिए जाने का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने हेमा मालिनी के पुराने फोटो शेयर कर उनपर जमकर निशाना साधा।

दरअसल संसद भवन के गेट नंबर चार पर अकाली दल सहित कई विपक्षी दल कृषि कानूनों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी सांसद चार नंबर गेट से गुजरने वाले सांसदों को गेहूं की बाली देकर विरोध जता रहे हैं और किसानों के पक्ष में खड़े रहने की अपील कर रहे हैं। मंगलवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए भाजपा सांसद हेमा मालिनी गेट नंबर चार से जाने लगीं तो अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल ने उन्हें रोककर गेहूं की बाली थमा दी।

हरसिमरत कौर बादल के गेहूं देने पर उन्होंने बड़े सहज तरीके से उसे ले भी लिया। इस दौरान हरसिमरत कौर ने उन्हें किसानों के साथ खड़े होने की अपील भी की। बाली लेने के बाद जैसे ही हरसिमरत कौर ने अंग्रेजी में लिखा पोस्टर दिखाते हुए कहा कि हेमा मालिनी भी किसानों के साथ खड़ी हैं तो भाजपा सांसद झिझक गईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने इसे ले लिया है लेकिन जो भी है उसे बाद में देखेंगे।

#WATCH | Shiromani Akali Dal MP Harsimrat Kaur Badal offers wheat stalk to BJP MP Hema Malini, as SAD-BSP continue to protest at Parliament over Centre’s farm laws pic.twitter.com/TnBlGHPjlw

— ANI (@ANI) August 3, 2021