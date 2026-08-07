शिरोमणि अकाली दल (बादल) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। यह मुलाकात संसद भवन में हुई। इसके बाद पंजाब के स्थानीय मीडिया में बीजेपी-अकाली दल के गठबंधन को लेकर जोर-शोर से चर्चाएं चलने लगी हैं।
पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में सोशल मीडिया पर तंज कसा है।
केजरीवाल ने लिखा है कि ना-ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। उन्होंने आरोप लगाया है कि क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में चोरी में बीजेपी के लोग शामिल हैं और अकाली-बीजेपी की सरकार में पंजाब में बेअदबी की घटनाएं हुई थीं।
कृषि कानूनों के विरोध में तोड़ दिया था गठबंधन
पंजाब में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं उसमें काफी वक्त से यह चर्चा चल रही थी कि एक बार फिर अकाली दल और बीजेपी साथ आ सकते हैं। अकाली दल और बीजेपी ने पंजाब में लंबे वक्त तक मिलकर सरकार चलाई और प्रकाश सिंह बादल राज्य के मुख्यमंत्री रहे।
साल 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया था। भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया था।
2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और अकाली दल ने अलग-अलग लड़ा, जिसके नतीजे दोनों के लिए ही बेहद खराब रहे। अकाली दल को सिर्फ तीन सीटों पर जीत मिली जबकि बीजेपी दो सीटों पर जीती थी।
2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों के साथ आने की चर्चा हुई थी लेकिन दोनों दल साथ नहीं आए और अलग लड़े। अकाली दल को एक सीट मिली जबकि बीजेपी का खाता ही नहीं खुला।
पीएम मोदी आए थे जालंधर
पंजाब के विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बार पंजाब का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी बड़े पैमाने पर राज्य में चुनावी तैयारी कर रही है। जालंधर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने हाल ही में जनसभा को संबोधित किया था।
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, लंबे वक्त तक एक-दूसरे के सहयोगी रहे शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को पंजाब में एक-दूसरे की जरूरत है।
पंजाब में बीजेपी को शहरी मतदाताओं वाली पार्टी माना जाता रहा है और एक वक्त में पार्टी के पास राज्य में 18 विधायक थे लेकिन अभी उसके पास सिर्फ दो विधायक हैं। अकाली दल की राजनीतिक स्थिति भी बेहद खराब है। लगातार गिरते प्रदर्शन के बाद कई बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं।
अगर बीजेपी और अकाली दल साथ आते हैं तो इससे राज्य की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है।
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पंजाब कांग्रेस की 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत’ अभियान अब पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का मंच बनता नजर आ रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।