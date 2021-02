तीन कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन पर कुछ विदेश सेलीब्रिटिज के टिप्पणी करने पर पूर्व भारतीय कप्तान और वरिष्ठ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर तथा गौतम गंभीर ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। तेंदुलकर ने बुधवार को कहा कि “बाहरी ताकतें सिर्फ दर्शक हो सकती हैं, हिस्सेदार नहीं।” उन्होंने कहा, “भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है। भारतीय अपने देश को जानते हैं और उन्हें ही फैसला लेना चाहिए। आइए, हम सब एक राष्ट्र के रूप में संगठित रहें।”

अंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना और किशोर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और कुछ अन्य लोगों ने किसानों के विरोध-प्रदर्शन पर हाल ही में टिप्पणी की थी। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी।

किसानों के विरोध स्थल पर इंटरनेट बंद होने पर सीएनएन की एक रिपोर्ट को लिंक करते हुए रिहाना ने मंगलवार को ट्वीट करके लिखा था, “हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं?” ट्विटर पर रिहाना के 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनके ट्वीट पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके कहा कि संकट के समय सारा देश एकजुट रहेगा।

India’s sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants.

Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation.#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 3, 2021