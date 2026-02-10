Sachin Tendulkar: क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर जल्द ही सानिया चंडोक के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इस जोड़े ने अपने रिश्ते को औपचारिक रूप अगस्त 2025 में दिया था, जब उन्होंने एक प्राइवेट सगाई समारोह आयोजित किया था। इस मौके पर सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही मौजूद थे। सचिन ने अपने परिवार से साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उन्हें शादी का निमंत्रण दिया है। सचिन तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ फोटोज भी शेयर किए।

सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ परिवार की कुछ फोटोज भी शेयर की हैं। इसमें सचिन, उनकी पत्नी अंजलि, बेटी सारा, बेटा अर्जुन और सानिया नजर आ रहे हैं। सचिन ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, ‘हमें अर्जुन और सानिया के विवाह समारोह में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. इस युवा जोड़े को आपके आशीर्वाद और विचारशील सलाह के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद।’

वहीं, क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के घर 10 जनपथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर भी थीं।

We were honoured to invite Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji to Arjun and Saaniya’s wedding. Thank you, Modi ji, for your blessings and thoughtful advice for the young couple. pic.twitter.com/7oxOZm3i5X — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 10, 2026

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अर्जुन और सानिया चंडोक की शादी की तारीख 5 मार्च 2026 तय की गई है। वहीं, 3 मार्च से ही शादी से पहले की रस्मों के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। शादी का सेलिब्रेशन मुंबई में होगा। बता दें, सानिया एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं। वह मुंबई के जाने-माने बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं। सानिया पेट केयर ब्रांड की मालकिन भी हैं और लंबे समय से तेंदुलकर परिवार के करीब रही हैं।

कौन हैं सचिन तेंदुलकर?

सचिन तेंदुलकर भारत के महान क्रिकेटर रहे हैं और उन्हें ‘क्रिकेट का भगवान’ कहा जाता है। अपने समय के वे दुनिया के सबसे सफल और लोकप्रिय बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में भारतीय टीम में पदार्पण किया था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 100 शतक हैं। वो 2011 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य भी रहे। उन्होंने वनडे में दोहरा शतक भी लगया है।

सचिन तेंदुलकर ‘भारत रत्न’ पाने वाले क्रिकेट के पहले खिलाड़ी हैं। उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2012 में वो राज्यसभा के सदस्य बने। साल 2013 में उन्होंने किक्रेट से संन्यास लिया था।

