प्रकाश प्रकाश जावड़ेकर के इस फैसले के फैन हुए सचिन तेंदुलकर, ट्वीट कर अदा किया शुक्रिया

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की एक पहल पर सचिन तेंदुलकर खुश हो उठे। उन्होंने जावड़ेकर की पहल को दिन की अच्छी शुरुआत करने वाली खबर करार दिया। दरअसल मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें स्कूलों में खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करने वाली समग्र शिक्षा योजना की जानकारी ट्वीट से दी तो सचिन तेंदुलकर ने इसे शानदार पहल कहा। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर सचिन तेंदुलकर से कहा-प्रत्येक स्कूल को अब समग्र शिक्षा के तहत खेल के सामानों का किट मिलेगा, प्राइमरी के लिए पांच हजार, उच्च प्राथमिक के लिए दस हजार और इससे ऊपरी कक्षाओं के लिए 25 हजार रुपये का किट मिलेगा।ताकि बच्चे खेलकूद के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

जावड़ेकर ने अपने ट्वीट में सचिन तेंदुलकर को भी टैग किया। जिस पर सचिन तेंदुलकर ने जवाब देते हुए कहा-शानदार खबर के साथ दिन की शुरुआत। आओ भारत, खेलो।अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सरकार का यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। फिट भारत ही स्वस्थ भारत है। बता दें कि हाल में 26 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर ने अपने जन्मदिन पर सीबीएसई की ओर से गिफ्ट मिलने की बात कही थी।

Every school will receive sports equipment under the #SamagraShiksha, at the cost of Rs. 5000 for Primary, Rs. 10,000 for Upper Primary & up to Rs. 25,000 for SSC & HSC schools to inculcate & emphasize relevance of sports in the school curriculum @sachin_rt @kheloindia pic.twitter.com/LRkuxAycUx

