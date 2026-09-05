पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वाड़िंग को हटाए जाने को लेकर चल रही आंतरिक कलह में एक बड़ा मोड़ आया है। कांग्रेस हाई कमान ने राज्य के प्रभारी एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल को उनके पद से हटाकर असम भेज दिया है और राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलट को पंजाब का नया एआईसीसी महासचिव बनाया गया है।

सचिन पायलट को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वाड़िंग ने उन्हें बधाई दी है। एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए वड़िंग ने लिखा, “सचिन पायलट को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर बधाई। आपकी ऊर्जा और जीवंतता से कुछ ही महीनों में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को निश्चित रूप से और अधिक मजबूती मिलेगी।”

एक अन्य पोस्ट में अमरिंदर सिंह राज वड़िंग ने भूपेश बघेल का शुक्रिया अदा दिया है। राजा वड़िंग ने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, “भूपेश बघेल मेरे लिए मार्गदर्शक और सलाहकार रहे हैं। साथ ही पंजाब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में उनका मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। व्यक्तिगत रूप से, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं उनका सदा ऋणी रहूंगा। सर, हर चीज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।”

Congratulations to @SachinPilot ji on being appointed as General Secretary incharge of @INCPunjab.



His energy and dynamism will for sure add to the vigour of the party ahead of crucial assembly elections just a few months away. #Mission2027 pic.twitter.com/mRHPXNaURT — Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) September 5, 2026

एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार , कांग्रेस ने शनिवार को तत्काल प्रभाव से कई एआईसीसी महासचिवों और राज्य प्रभारियों को नियुक्त किया है।

कांग्रेस इन छह राज्यों में बदले प्रभारी

क्रम कांग्रेस नेता नई जिम्मेदारी 1 भूपेश बघेल असम कांग्रेस के प्रभारी महासचिव 2 रणदीप सिंह सुरजेवाला गुजरात कांग्रेस के प्रभारी महासचिव 3 सचिन पायलट पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव 4 सुखदेव भगत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी 5 डॉ. सिरेवेल्ला प्रसाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी 6 पी. वी. मोहन आंध्र प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी

पंजाब कांग्रेस में सचिन पायलट की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में अपने संगठन और राजनीतिक रणनीति को मजबूत करने की तैयारी कर रही है।

Shri @bhupeshbaghel Ji has been a guide and mentor for @INCPunjab and all Congress workers in the state.



His guidance has been instrumental in strengthening the party at the grassroots level.



Personally, I have learnt a lot from him and will always remain indebted to him.… pic.twitter.com/hQZCjvXGHO — Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) September 5, 2026

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एआईसीसी का महासचिव नियुक्त किया था और उन्हें 2025 में पार्टी का पंजाब प्रभारी बनाया था। एक प्रमुख ओबीसी नेता, बघेल को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है और उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को भारी जीत दिलाई थी।

Congress President Shri @kharge has reassigned/appointed the following party functionaries as AICC General Secretary/ Incharge of the following states, with immediate effect. pic.twitter.com/gt9GrKbgBF — Congress (@INCIndia) September 5, 2026

बघेल ने 2018 से 2023 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल में किसान-समर्थक नीतियों और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि, कांग्रेस 2023 के छत्तीसगढ़ चुनावों में भाजपा से हार गई, जिसके बाद विष्णु देव साई मुख्यमंत्री बने।

कांगेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुजरात का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया है। साथ ही वह कर्नाटक के प्रभारी महासचिव के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पार्टी ने सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ का प्रभारी, डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद को महाराष्ट्र का प्रभारी और पीवी मोहन को आंध्र प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है।

कांग्रेस ने निवर्तमान महासचिव/प्रभारी जितेंद्र सिंह, रमेश चेन्निथला और मणिक्कम टैगोर के योगदान की सराहना भी व्यक्त की। मुकुल वासनिक एआईसीसी महासचिव के रूप में अपना पदभार संभालते रहेंगे।

सियासत पंजाब दी: गैंगस्टर से नेता बने गुरप्रीत सिंह सेखों को AAP में मिलेगी एंट्री? जानिए राजा वड़िंग ने क्यों कहा- भगवंत मान में आ गई है अहमद शाह अब्दाली की रूह

पंजाब चुनाव से पहले सभी दल राज्य में खुद को मजबूत करने में लगे हैं। ‘सियासत पंजाब दी’ में बात करेंगे गुरप्रीत सिंह सेखों के बारे में, जिनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं क्यों अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों के एक्शन की मांग की है। इसी मसले पर बोलते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भगवंत मान पर करारा प्रहार किया। पढ़ें पूरी खबर।

