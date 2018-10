Sabarimala Temple Case News Today: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बोर्ड के सदस्य स्वामीनाथन गुरुमूर्ति ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के जाने को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। उन्होंने मंदिर विवाद पर मीडिया की भी आलोचना की है। गुरुमूर्ति ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया, ”मीडिया के लिए सबरीमाला अब प्रतिष्ठा का लड़ाई है। बस अहम की लड़ाई। महिलाओं के अधिकारों से अब यह एक, दो या तीन महिलाओं के अधिकारों बनाम लाखों महिलाओं की सहनशीलता की लड़ाई बन चुका है। जो महिलाएं वहां जाती हैं उनके लिए यह बस पब्लिसिटी स्टंट है। कोई श्रद्धा नहीं, कोई धर्म नहीं, बस श्रद्धावानों को शर्मिंदा करना है।”

— S Gurumurthy (@sgurumurthy) October 17, 2018