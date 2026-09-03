चार साल से अधिक समय से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत मदद करने को तैयार है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूक्रेन की राजधानी कीव में यह बातें कही हैं। विदेश मंत्री इन दिनों कीव के दौरे पर हैं।

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन के बीच हालिया तनाव के दौरान भारतीय नाविक मारे गए और घायल हुए हैं।

भारत मदद के लिए तैयार- जयशंकर

न्यूज एजेंसी रायटर्स के मुताबिक, जयशंकर ने कीव में गुरुवार को कहा कि यूक्रेन में चल रही जंग खत्म करने के लिए भारत मदद के लिए तैयार है। यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा के साथ पत्रकारों से बात करते हुए जयशंकर ने कहा, “अगर भारत किसी भी तरह से मदद कर सकता है, तो हम तैयार हैं।”

कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमले की भी चर्चा

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों मंत्रियों के बीच ब्लैक सी में कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमलों पर भी चर्चा की गई है।

युद्ध खत्म करने के शांति प्रयासों में नई गति आएगी- आंद्री सिबिहा

इधर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन में रूस के युद्ध को खत्म करने के शांति प्रयासों में एक नई गति आएगी। पत्रकारों से बात करते हुए आंद्री सिबिहा ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि दुनिया भर की कई राजधानियों में राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत के इस सक्रिय दौर की वापसी के साथ, अब शांति प्रयासों में एक नई गति आएगी।”

विदेश मंत्री जयशंकर के यूक्रेन दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया था कि वह यूक्रेन के अपने समकक्ष आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप-प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे।

आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया, “इस दौरे का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाना है। साथ ही, इससे क्षेत्रीय घटनाक्रम और आपसी हित के मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान का मौका भी मिलेगा।”

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कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पत्र लिखा। उन्होंने नेपाल में आई बाढ़ में लापता भारतीयों को बचाने के लिए सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की और सुझाव भी दिए। नेपाल में आई अचानक आई बाढ़ के बाद भी कई भारतीय लापता हैं। MEA के अपने हिसाब से इनकी संख्या 320 है। अपने पत्र में शशि थरूर ने मोदी सरकार से बचाव के कामों के लिए NDRF की पूरी टुकड़ी और भारी सामान उठाने वाले हेलीकॉप्टर भेजने की मांग की। उन्होंने सरकार से मलबे में फंसे लोगों या जो अभी भी ज़िंदा हो सकते हैं, उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को कहा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें