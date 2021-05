विदेश मंत्री एस जयंशकर ने जब ट्विटर पर कोरोना महमारी के खिलाफ विदेश से मिलने वाली मदद पर अपनी पीठ ठोकने की कोशिश की तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंत्री को जवाब देते हुए कहा कि हमें हमारे प्रति दुनिया की हमदर्दी को उपलब्धि नहीं समझना चाहिए। नेता ने कहा कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि भारत को विदेश से मदद लेने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ गई?

दरअसल जयशंकर ने ट्वीट किया था, ‘अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी और थाइलैंड समेत दुनिया भारत के साथ खड़ी है।’ इसका जवाब देते हुए शशि थरूर ने ट्वीट किया, ‘नया भारत, जहां दुनिया की हमदर्दी पाना उपलब्धि मानी जा रही है। हमारी सरकार की नाकामी के चलते भारत को विदेश से मदद लेनी पड़ रही है।’

इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की आलोचना की थी। थरूर ने हर्षवर्धन को उस बयान पर घेरा था जिसमें मंत्री ने कहा था कि पिछले सात दिनों में 180 जिलों में कोई भी नए COVID -19 मामले सामने नहीं आए हैं। बयान पर थरूर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री एक अलग हकीकत देख रहे हैं जो कि दुखद है जबकि देश में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं।

“Naya Bharat” – Where we make a virtue out of the sympathy earned by our failures and deny or gloss over the governmental apathy that led to us needing it. #Parmatmanirbharta https://t.co/1LFBqSWMfq

