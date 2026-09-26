विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर इन दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र का हिस्सा बनने अमेरिका के शहर न्यूयार्क गए हुए हैं। शनिवार देर रात उन्होंने यूएनजीए के मंच से दुनिया को संबोधित किया और पाकिस्तान को आईना भी दिखाया। इसके अलावा, एस जयशंकर ने यूक्रेन और मिडिल ईस्ट जंग के मुद्दे को भी उठाया।
विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा, “हम यहां तब एक साथ जमा हुए हैं, जब यूएन अपने नौवें दशक में एंट्री ले रहा है। इसकी स्थापना अतंरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हुई थी। सदस्य देशों ने दोस्ताना संबंध विकसित करने और वैश्विक शांति को मजबूत बनाने का संकल्प लिया था। लेकिन हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब संघर्ष और टकराव ही हमारी मुख्य चिंता बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखने की विफलता न केवल सुरक्षा कमजोर कर रही बल्कि प्रगति को खतरा पैदा कर रहा और विकास को रोक रही है। जंग का असर पूरी दुनिया में महसूस हो रहा है।”
यूक्रेन संघर्ष चिंता का विषय- जयशंकर
विदेश मंत्री ने कहा, “यूक्रेन में चल रहा संघर्ष बेहद चिंता की बात है जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि अब अंतहीन जंग की जगह युद्ध को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए। भारत शांति लाने के लिए चल रही पहलों का समर्थन करता है। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और भोजन, अनाज व ऊर्जा की आपूर्ति पर ध्यान देने की तुरंत जरूरत है।”
पाकिस्तान पर किया पलटवार
जयशंकर ने मंच से पाकिस्तान का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा, “कल आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने वाले एक देश ने इस सभा के सामने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। आतंकवाद को सामान्य बताने और उसके नतीजों से बचने की दलील पेश की। ये तर्क नहीं टिक पाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने के हमारे अधिकार का इस्तेमाल हम करेंगें। आतंकवाद पर हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। शांति को आतकंवाद से गंभीर खतरा है।”
आगे पाकिस्तान से इशारे में कहा, “दोस्ती और सद्भावना आतंकवाद के साथ नहीं चल सकती और ऐसी सोच पर आधारित समझौतों पर स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। अब यह आतंकवाद फैलाने वाले पर निर्भर है कि वह अपनी हरकतें सुधारे।”
शहबाज शरीफ ने दी थी धमकी
बीते दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन में भारत को जंग की धमकी तक दे दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत सिंधु नदीं का पानी न रोके। पानी रोकने के प्रयासों को पाकिस्तान जंग का कार्रवाई मानेगा। आगे शहबाज ने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर हमारे लिए गले की नस है। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में पहगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के तनाव का जिक्र किया था।
‘सभा को असलियत का सामना करना होगा’
आगे विदेश मंत्री ने दुनिया में चल रहीं जंग से होने वाले नुकसान की बात करते हुए कहा, “चल रहे संघर्षों के कारण इससे दूर रहने वाले देशों को बिना किसी गलती के सजा भुगतनी पड़ रही है। जिन देशों पर सबसे अधिक असर पड़ता है, अक्सर उनकी बात सबसे कम सुनी जाती है। इस सभा को हालात की असलियत का सामना करना होगा।
समुद्री नाविकों पर हमले का मुद्दा उठाया
आगे उन्होंने मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर कहा, “इस साल हम खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष देख रहे हैं, जिससे पहले से ही मुश्किल हालात और बिगड़ रहे हैं। चल रहे तनाव को लेकर हम बहुत चिंतित हैं।”
आगे उन्होंने समुद्री नाविकों पर हमले का मुद्दे को उठाते हुए कहा, “अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना हमें कतई मंजूर नहीं है। भारत सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने, आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एनर्जी (तेल व गैस) व व्यापार की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रखने की अपील करता है।”
टू-स्टेट सॉल्यूशन की जरुरत पर जोर
जयशंकर ने आगे कहा, “भारत इस हालात को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है, खासकर खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के मामले में। दुर्भाग्य से, पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट में तनाव और हिंसा भी जारी है। हमें विश्वास है कि स्थायी शांति के लिए ‘टू-स्टेट सॉल्यूशन’ (दो-देश समाधान) की जरूरत है।
आगे फिलिस्तीन के बारे में उन्होंने कहा, “भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता और राहत कार्यों में योगदान दे रहा है। हमें यह समझना होगा कि शांति का मतलब केवल जंग का न होना नहीं है। अगर दुनिया लगातार खतरों और दबावों का सामना कर रही है, तो हम असल में एक गहरी खाई के किनारे पर जी रहे हैं। हमें उस खाई में धकेलने के लिए बस एक और कदम की जरूरत है। ऐसे में स्थिरता, सुरक्षा और पूर्वानुमान-योग्यता को मजबूत करना अनिवार्य है। ये शांति के लिए अनुकूल माहौल बनाने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं।”
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में एक पाकिस्तानी पत्रकार को तीखा जवाब दिया। पत्रकार ने उनसे आतंकवाद के बारे में सवाल किया था। यह बातचीत तब हुई जब जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती ने शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा पर फोकस करने वाले एक नए ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स के लॉन्च पर पत्रकारों से बात की थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें